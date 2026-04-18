Sebastián Ortega le recordó a Mario Pergolini una crítica que no olvidó: el tenso momento

“Siempre has hecho cosas que se han destacado por una u otra razón y el que niegue esto es un tonto. La verdad es que tu carrera es increíble y siempre ha ido creciendo”, expresó el conductor, en un intento de bajar la tensión generada en el estudio.

Con el correr de la entrevista, el clima se distendió. Ambos coincidieron en que aquel episodio quedó atrás y que hoy mantienen una relación cordial, marcada por el respeto profesional. El intercambio, que comenzó con cierta incomodidad, terminó consolidando un reconocimiento mutuo frente a las cámaras.