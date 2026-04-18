Sebastián Ortega le recordó a Mario Pergolini una crítica que no olvidó: el tenso momento

El productor sacó a relucir un comentario del pasado durante su visita a “Otro día perdido” y generó un momento incómodo que luego derivó en elogios y distensión.
El paso de Sebastián Ortega por el programa de Mario Pergolini dejó uno de los momentos más comentados de la jornada. En pleno aire de "Otro día perdido", el productor decidió recordar una crítica que no le había caído nada bien y lo expuso sin rodeos.
Todo comenzó cuando el conductor hizo referencia a su histórico rol como crítico, lo que abrió la puerta a un planteo directo. Ortega rememoró el estreno de "Tumberos" y cómo esperaba una devolución más contemplativa. Sin embargo, lo que recibió en aquel momento fue un comentario que, según admitió, le generó incomodidad.
El productor fue puntual al traer la frase al presente: “Hicimos Tumberos y pensamos que iban a aflojar, pero no. Me acuerdo de un día que estabas llegando a la productora y dijiste ‘es como Oz, pero en español’”, lanzó. Para Ortega, ese paralelismo en su momento implicó una minimización del trabajo realizado.
Lejos de esquivar el planteo, Pergolini recogió el guante y respondió con franqueza. Aclaró que, más allá de aquella observación, valoraba profundamente el proyecto y el recorrido de Ortega en la industria. Incluso aseguró que había visto la serie completa y reconoció su calidad.
“Siempre has hecho cosas que se han destacado por una u otra razón y el que niegue esto es un tonto. La verdad es que tu carrera es increíble y siempre ha ido creciendo”, expresó el conductor, en un intento de bajar la tensión generada en el estudio.
Con el correr de la entrevista, el clima se distendió. Ambos coincidieron en que aquel episodio quedó atrás y que hoy mantienen una relación cordial, marcada por el respeto profesional. El intercambio, que comenzó con cierta incomodidad, terminó consolidando un reconocimiento mutuo frente a las cámaras.