Gran Hermano Generación Dorada: el descargo de La Maciel tras ser notificada por la Policía

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Jessica Maciel, explicó que todo comenzó hace un par de atrás, en una época en la que su hermana aún vivía y trabajaba en la calle -ejerciendo la prostitución-. Según sus propias palabras, el conflicto se originó por una denuncia relacionada con el pago a terceras personas para poder “pararse” en la vía pública.

“Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata” explicó la influencer argentina de 47 años .

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La Maciel sostiene que se trata de una venganza “Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”.

“Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también” explicó la influencer.

Tras terminar con su descargo, La Maciel decidió contarles a sus compañeros lo que acababa de pasar en el confesionario.

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“Jamás van a poder meterme presa porque jamás hice las cosas por las que me acusan. Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”, aseguró la influencer de 47 años.

Para ella, se trata de una venganza por su exposición mediática “No quieren justicia. Me quieren joder” y agregó“Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa” reveló sobre su vida antes de ingresar al reality.