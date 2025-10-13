Rusherking, artista y empresario: abrirá su propio restaurante

“Estoy por abrir un restaurante en Palermo. Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo”, contó meses atrás el músico, cuyo nombre real es Thomas Tobar, en su canal de difusión de Instagram.

IMG_9722

En un reciente video promocional, Rusherking apareció junto a la reconocida cocinera Maru Botana, mostrando parte del local y compartiendo detalles del emprendimiento. El restaurante se llamará Pastasole, una franquicia originaria de Nueva York que conquistó al artista durante un viaje.

“Me volví loco con la idea de traerlo a la Argentina, el chef cocina dentro de una horma de queso gigante en la ventana, es un espectáculo”, relató entusiasmado.

Palermo, el nuevo escenario

El local está ubicado en el barrio de Palermo, uno de los polos gastronómicos más activos de la ciudad. Aunque todavía no hay fecha confirmada para la apertura, el espacio se encuentra en etapa final de obra y se espera que abra antes de fin de año.

“La música es mi primer amor, pero esto también me apasiona”, cerró Rusherking, quien así suma un nuevo capítulo a su carrera, esta vez entre guitarras y platos de pasta.