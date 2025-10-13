Rusherking, artista y empresario: abrirá su propio restaurante

El cantante santiagueño anunció que lanzará un emprendimiento gastronómico en el corazón de Palermo, donde abrirá un restaurante de pastas inspirado en un local que conoció en Nueva York.
Rusherking sorprendió a sus seguidores al anunciar que se prepara para inaugurar su primer restaurante en Buenos Aires. Sin dejar completamente la música, el artista decidió probar suerte en el mundo gastronómico, con un proyecto que lleva más de un año en desarrollo y que promete ser una de las aperturas más esperadas del año.
“Estoy por abrir un restaurante en Palermo. Me encanta la comida, así que va a estar buenísimo”, contó meses atrás el músico, cuyo nombre real es Thomas Tobar, en su canal de difusión de Instagram.
En un reciente video promocional, Rusherking apareció junto a la reconocida cocinera Maru Botana, mostrando parte del local y compartiendo detalles del emprendimiento. El restaurante se llamará Pastasole, una franquicia originaria de Nueva York que conquistó al artista durante un viaje.
“Me volví loco con la idea de traerlo a la Argentina, el chef cocina dentro de una horma de queso gigante en la ventana, es un espectáculo”, relató entusiasmado.
El local está ubicado en el barrio de Palermo, uno de los polos gastronómicos más activos de la ciudad. Aunque todavía no hay fecha confirmada para la apertura, el espacio se encuentra en etapa final de obra y se espera que abra antes de fin de año.
“La música es mi primer amor, pero esto también me apasiona”, cerró Rusherking, quien así suma un nuevo capítulo a su carrera, esta vez entre guitarras y platos de pasta.