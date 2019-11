Advierten que las dietas restrictivas no funcionan

Esos son los ejes de "La comida como aliada", el nuevo libro de Viñuales, quien en diálogo con DIARIO POPULAR se refirió a las sensaciones de la gente a la hora de bajar de encarar una dieta y explicó: "Todos ven a la comida como un enemigo y hoy sabemos que es exactamente al revés, que es determinante para bajar de peso o prevenir enfermedades".

El especialista puso el foco en las dietas que apuntan a comer muy poco o a las "cetogénicas", que incluyen evitar frutas y verduras.

"Es un disparate, porque se deja de comer alimentos que tienen fitoquímicos que previenen algunos tipos de cáncer y otras enfermedades", aclaró, mientras resaltó que "las dietas restrictivas se transforman en un fuerte predictor de sobrepeso y obesidad".

"Si al cuerpo le das poca comida, al principio responde con las reservas y se produce un descenso de peso inicial. Pero hay mecanismos del hipotálamo que lo entienden como una hambruna, algo corriente en la evolución de la especie humana. Entonces la reacción de la biología genera el mecanismo exactamente opuesto y se genera el efecto rebote", justificó.

Alimentación saludable

Para el experto nutricionista no hay dudas: en cada comida se debe intentar mezclar los cuatro grupos que aportan nutrientes clave. "Se necesitan proteínas, que las puede aportar el huevo, el pescado, el pollo o la carne. Almidones, como es el caso de la papa o la batata. Los antioxidantes, que son frutas y verduras, no replicables por la vía sintética. Y el cuarto grupo son las grasas buenas, como pueden ser la yema del huevo, la palta o las frutas secas", detalló.

Viñuales, que cuenta con 30 años de experiencia en el área, insistió en que "un plato bien armado tiene que tener los cuatro grupos de nutrientes" y aseguró que, al contrario de lo que se piensa, "es algo accesible para toda la población" y graficó: "Se puede utilizar verduras de estación que son más baratas; papa o batata; las grasas buenas del huevo; y lo más caro sería la proteína".

Al referirse a una merienda o desayuno, comparó: "El huevo tiene todas las vitaminas que requiere la especie humana, a excepción de la C. Entonces te podés armar un revuelto, lo acompañás con dos naranjas que tienen vitamina C y por unos 40 pesos te armaste la mejor distribución de proteínas. Un alfajor o un paquete de galletitas te sale más caro y sólo te aporta calorías vacías, sin nutrientes".

El nutricionista descree de las dietas, por lo que insistió en "tratar de identificar la obviedad del momento" y calificó como un error "poner reglas morales a la biología". "Es esa idea de ‘si ya pequé, peco del todo’. Es una idea moral que no va, porque uno nunca come tan perfecto", amplió.

Sobre este punto, advirtió: "Está bien si un día saliste con amigos y comiste pizza con cerveza y helado. O si se juntan a comer asado, no hace falta que te lleves un táper. Es lo interesante de la vida. Pero al día siguiente te levantás y desayunás bien. Es importante no proponerse cosas extremadamente rígidas porque se rompen".

Políticas públicas

Viñuales consideró que se necesitan "políticas públicas y ver que se hizo en otros lados y funcionó", mientras destacó que hoy en Argentina hay "un fracaso en el plan de educación alimentaria", mientras destacó que existe "prevalencia de sobrepeso y obesidad, como en todo el mundo".

Y puso como ejemplo a los países escandinavos y a Estados Unidos. Sobre este último país, recordó que "cuando Barack Obama era presidente, su esposa Michelle propuso mejorar la alimentación en las escuelas para que cada cosa tenga una función en la biología humana".

Además, el médico puso la mira en los medios de comunicación. "Tienen responsabilidad cuando difunden una información. Si dicen que la leche es mala, es una irresponsabilidad, porque tiene proteínas, vitaminas, calcio y sigue sin ser tan cara. Lo mismo con las verduras, cuando se recomienda no consumir por los agrotóxicos. Sería mejor que no tengan, pero a veces no hay que complicarla porque la gente decide entre leche y galletitas", apuntó.

