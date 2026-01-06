Alzheimer: detectan la enfermedad a partir de una gota de sangre enviada por correo

El estudio, publicado en Nature Medicine, fue liderado por Nicholas Ashton, de la Universidad de Gotemburgo y del Banner Sun Health Research Institute (Arizona), junto a Kaj Blennow y Henrik Zetterberg. Participaron siete centros médicos de Europa, España, Italia y Dinamarca, con un total de 337 voluntarios.

alzheimer.jpg El Alzheimer afecta a millones de adultos mayores en el mundo y sigue siendo uno de los mayores desafíos de la medicina.

Cómo funciona el método experimental

Los participantes realizan una autopunción en la yema del dedo y depositan la gota de sangre sobre un soporte especial, que luego envían por correo al laboratorio. No requiere asistencia médica ni condiciones estrictas de temperatura, eliminando barreras logísticas y económicas.

Nicholas Ashton subrayó la relevancia del hallazgo: “Estamos abriendo puertas a estudios que antes eran imposibles: investigar poblaciones diversas, hacer estudios a gran escala e incluir comunidades históricamente excluidas de la investigación sobre Alzheimer”.

Qué son los biomarcadores

El Alzheimer representa entre el 60% y 70% de los casos de demencia en el mundo, según la OMS. Actualmente, más de 55 millones de personas viven con algún tipo de esta enfermedad, cifra que podría triplicarse para 2050. En Argentina, se estima que unas 500.000 personas padecen demencia, en su mayoría Alzheimer.

Los biomarcadores sanguíneos permiten detectar la enfermedad de manera precisa y mínimamente invasiva, ofreciendo una alternativa a métodos tradicionales como la imagenología o el análisis del líquido cefalorraquídeo.

Prueba medica Una gota de sangre enviada por correo permite detectar biomarcadores del Alzheimer sin necesidad de personal médico. Imagen ilustrativa.

“Estos biomarcadores plasmáticos están transformando el diagnóstico al ofrecer una forma accesible y precisa de detectar Alzheimer hasta 15 o 20 años antes de los primeros síntomas”, explicó el neurólogo Alejandro Andersson, director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA).

Los investigadores de Gotemburgo destacaron que, aunque los análisis clínicos requieren personal capacitado y almacenamiento a temperatura controlada, el método de autotoma en casa representa un gran avance.

Resultados y perspectivas

La prueba mostró un 86% de concordancia entre los niveles de p-tau217 (uno de los biomarcadores clave) en muestras caseras y en líquido cefalorraquídeo. Otros biomarcadores, GFAP y NfL, también presentaron alta correlación.

Se espera que esta técnica permita identificar a personas con riesgo de demencia en fases tempranas y podría adaptarse para estudiar otras enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple o ELA.

Sin embargo, los autores advierten que aún no está lista para uso clínico y requieren más estudios para optimizar el protocolo.

El potencial de este método apunta a revolucionar la investigación y el acceso al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, beneficiando a diversas poblaciones en todo el mundo.