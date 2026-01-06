ANMAT retira del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés

Esta medida se tomó por la posible presencia de una toxina bacteriana en esos alimentos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) arrancó este lunes el retiro voluntario y preventivo del mercado de una leche y un alimento para propósitos médicos específicos, ambos en polvo y destinados a lactantes, ya que podrían contener una toxina producida por una bacteria en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.
Se trata de algunos lotes de la fórmula láctea para lactantes en polvo marca “Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO”, en sus presentaciones de 400 y 800 gramos, de producción nacional.También incluyó a un lote de un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes marca “Nestlé Alfamino”, producido en Suiza, en su versión de 400 gramos.
Según detalló la ANMAT, la toxina que presuntamente estaría presente en los productos involucrados es la cereulida, una sustancia generada por el microorganismo Bacillus cereus.
De acuerdo con la explicación del organismo de control, esta bacteria “se encuentra habitualmente en distintos ambientes, como el suelo y el agua, y tiene la capacidad de formar esporas para resistir condiciones desfavorables”. Además, se indicó que “puede producir toxinas, entre ellas la cereulida”.
Siempre según la información oficial, la presencia de este microorganismo puede dar lugar a dos tipos de afecciones en las personas.
El organismo señaló que está trabajando de manera conjunta con las autoridades sanitarias de las distintas provincias para asegurar el retiro total de los lotes afectados en todo el territorio nacional y realizar un seguimiento permanente del caso.
En ese contexto, se recomendó a los consumidores que tengan en su poder los productos identificados no ingerirlos, y a los comercios y distribuidores —tanto presenciales como online— suspender su venta de inmediato y comunicarse con sus respectivos proveedores.