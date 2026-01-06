ANMAT retira del mercado una leche y un alimento en polvo para bebés

Se trata de algunos lotes de la fórmula láctea para lactantes en polvo marca “Nestlé Nan Optipro 1 c/HMO”, en sus presentaciones de 400 y 800 gramos, de producción nacional.También incluyó a un lote de un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes marca “Nestlé Alfamino”, producido en Suiza, en su versión de 400 gramos.

Nestle_Alfamino_400g_frente

Lotes y vencimientos:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Según detalló la ANMAT, la toxina que presuntamente estaría presente en los productos involucrados es la cereulida, una sustancia generada por el microorganismo Bacillus cereus.

De acuerdo con la explicación del organismo de control, esta bacteria “se encuentra habitualmente en distintos ambientes, como el suelo y el agua, y tiene la capacidad de formar esporas para resistir condiciones desfavorables”. Además, se indicó que “puede producir toxinas, entre ellas la cereulida”.

Siempre según la información oficial, la presencia de este microorganismo puede dar lugar a dos tipos de afecciones en las personas.

Qué medidas tomó la ANMAT

El organismo señaló que está trabajando de manera conjunta con las autoridades sanitarias de las distintas provincias para asegurar el retiro total de los lotes afectados en todo el territorio nacional y realizar un seguimiento permanente del caso.

En ese contexto, se recomendó a los consumidores que tengan en su poder los productos identificados no ingerirlos, y a los comercios y distribuidores —tanto presenciales como online— suspender su venta de inmediato y comunicarse con sus respectivos proveedores.