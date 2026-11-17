"Muchos hombres llegan a la consulta después de años de postergarla, y casi siempre por las mismas razones: creían que no les correspondía, que el estudio era invasivo o que, si no sentían nada, no hacía falta. Son ideas que se transmiten de generación en generación y que hoy no tienen sustento. Desarmarlas es tan importante como cualquier avance médico", explicó el doctor Jorge Méndez, urólogo del CMC de Mendoza de Boreal Salud (M.P. N° 15.778).

Los cinco mitos que retrasan los controles de próstata

Para combatir la desinformación y fomentar las consultas preventivas, los profesionales identificaron cinco creencias habituales que hacen que los hombres posterguen sus chequeos y detallaron qué indica la evidencia médica en cada caso.

Mito 1: Si no hay síntomas, no existe una enfermedad

Es una de las ideas más frecuentes y también una de las más riesgosas. Durante sus primeras etapas, el cáncer de próstata generalmente no presenta manifestaciones. Cuando aparecen dificultades urinarias o dolores en los huesos, la enfermedad puede encontrarse en una fase avanzada.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan realizar controles preventivos incluso cuando no existen molestias ni señales de alerta.

"El hombre sigue asociando ir al médico con estar enfermo. Esperar a sentir algo para consultar es justamente lo que hace que se llegue tarde a un cáncer que, detectado a tiempo, tiene muy altas chances de curación. El control de próstata tiene que incorporarse a la rutina, igual que las mujeres incorporaron hace décadas el control ginecológico", señalaron los expertos.

Mito 2: El chequeo prostático implica necesariamente un tacto rectal

El temor a este procedimiento continúa siendo uno de los motivos que desalientan las consultas con el urólogo. No obstante, la evaluación inicial puede comenzar con un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico (PSA).

A partir de los resultados, el profesional determina si es necesario realizar un tacto rectal u otros estudios complementarios. Además, la resonancia magnética multiparamétrica permite examinar la próstata con mayor precisión y establecer en qué situaciones existe una sospecha que justifique una biopsia.

Mito 3: El cáncer de próstata solamente afecta a los hombres de edad avanzada

Aunque las probabilidades aumentan con el paso de los años, esta enfermedad no es exclusiva de los adultos mayores. La recomendación general es comenzar los controles a los 50 años, mientras que quienes tienen antecedentes familiares directos, como un padre o un hermano que haya padecido la enfermedad, deberían consultar desde los 40 o 45 años.

Pensar que todavía no llegó el momento de realizarse un chequeo puede provocar que se pierdan oportunidades importantes para detectar el tumor a tiempo.

Mito 4: Tener cáncer de próstata significa perder la vida sexual

El temor a las posibles consecuencias de los tratamientos es otro factor que lleva a muchos hombres a evitar los estudios. Sin embargo, no todos los tumores necesitan una intervención inmediata. Algunos presentan un crecimiento lento y pueden controlarse mediante vigilancia activa y evaluaciones periódicas.

Cuando la enfermedad se descubre en una etapa inicial, también existen más alternativas terapéuticas, algunas menos invasivas, que permiten obtener mejores resultados y preservar la calidad de vida.

Mito 5: Con un único chequeo es suficiente

Otro error frecuente es dejar de realizar controles después de obtener un resultado normal. Los urólogos advierten que los chequeos deben mantenerse de manera regular, con una frecuencia anual o cada dos años, según la evaluación y las indicaciones del profesional.

Un análisis sin alteraciones en el presente no garantiza que no puedan aparecer problemas en el futuro.

La mortalidad por cáncer de próstata descendió en Argentina

Los especialistas también destacaron que la mortalidad por esta enfermedad mostró una tendencia descendente en el país durante los últimos años, aunque todavía persisten dificultades para lograr que todos los hombres accedan a un diagnóstico oportuno.

"La buena noticia es que la mortalidad por cáncer de próstata viene bajando en el país, en buena parte porque cada vez más hombres consultan a tiempo. Pero todavía hay muchísimos que postergan por vergüenza, por miedo o por desinformación. Derribar estos mitos es la herramienta más concreta para salvar vidas: un análisis de sangre y una consulta con el urólogo pueden cambiar por completo el pronóstico", afirmaron los médicos.

La principal conclusión de los profesionales es que el cáncer de próstata no puede prevenirse, pero sí detectarse de manera temprana, lo que mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Por eso, el desafío consiste en modificar hábitos y dejar atrás los prejuicios para incorporar los controles urológicos a la rutina. La recomendación es comenzar a los 50 años o entre los 40 y 45 en aquellos hombres que tengan antecedentes familiares, siempre bajo indicación médica.