Salud |

EEUU exige que inyecciones para adelgazar adviertan que pueden dañar la vista

Estos medicamentos, utilizados para tratar la obesidad, la diabetes y otras varias afecciones, deberán llevar una etiqueta de advertencia.

Los medicamentos GLP-1 para bajar de peso deberán llevar en sus envases una nueva advertencia sobre un posible efecto secundario que puede provocar pérdida de la visión, según anunciaron los reguladores de salud pública de los Estados Unidos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señaló que la etiqueta será agregada a todos los medicamentos GLP-1 utilizados para tratar la obesidad, la diabetes y otras varias afecciones.

En este contexto, profesionales de la agencia estadounidense comenzaron a investigar el problema después de la publicación de un artículo médico de 2024 que vinculó la afección con ciertos pacientes que tomaban semaglutida, el fármaco activo de Ozempic. Novo Nordisc, su productor, realizó una declaración al respecto:

Un reporte de la FDA de más de 125 ensayos clínicos encontró que el problema se presentó en aproximadamente seis de cada 100.000 pacientes que tomaron un GLP-1 durante al menos un año.

ADEMÁS: Cómo desechar correctamente los medicamentos vencidos y por qué es importante hacerlo

De esta forma, la tasa comparable para las personas que tomaron un placebo u otros tipos de medicamentos para reducir la glucosa fue inferior a cuatro por cada 100.000, indicó la FDA.

Los síntomas incluyen visión borrosa, puntos ciegos, colores distorsionados y otras alteraciones visuales, según la FDA. Y los pacientes que experimenten esos problemas deben comunicarse de inmediato con un médico.

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