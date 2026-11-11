EEUU exige que inyecciones para adelgazar adviertan que pueden dañar la vista

Un reporte de la FDA de más de 125 ensayos clínicos encontró que el problema se presentó en aproximadamente seis de cada 100.000 pacientes que tomaron un GLP-1 durante al menos un año.

De esta forma, la tasa comparable para las personas que tomaron un placebo u otros tipos de medicamentos para reducir la glucosa fue inferior a cuatro por cada 100.000, indicó la FDA.

Los síntomas incluyen visión borrosa, puntos ciegos, colores distorsionados y otras alteraciones visuales, según la FDA. Y los pacientes que experimenten esos problemas deben comunicarse de inmediato con un médico.