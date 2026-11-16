Estudio revela que los esteroides anabólicos triplican el riesgo de impotencia en los hombres

Los resultados indicaron que, a lo largo de un período de 15 años, el 24% de los consumidores de esteroides necesitó este tipo de medicación, mientras que en el grupo de comparación la proporción fue del 8%.

En una primera evaluación, los usuarios de anabólicos presentaron 3,6 veces más probabilidades de recibir tratamiento. Incluso después de considerar variables como la edad, la formación educativa y la situación laboral, la diferencia se mantuvo: el riesgo continuó siendo 3,2 veces superior.

Asimismo, el estudio detectó diferencias en la cantidad de medicamentos indicados. Los hombres que habían utilizado esteroides recibieron un promedio de seis recetas, el doble que aquellos que no habían consumido estas sustancias, cuyo promedio fue de tres.

¿Cuál es la relación entre los esteroides y la disfunción eréctil?

Los esteroides anabólicos son sustancias sintéticas derivadas de la testosterona que imitan los efectos de esta hormona. Sin embargo, cuando se incorporan al organismo en cantidades elevadas, pueden alterar el funcionamiento del sistema hormonal y provocar que el cerebro reduzca o incluso detenga la producción natural de testosterona.

Como consecuencia, los testículos pueden disminuir su tamaño y desarrollarse una condición conocida como hipogonadismo, caracterizada por niveles insuficientes de esta hormona. En algunos hombres, esta alteración no desaparece inmediatamente al abandonar el consumo, sino que puede prolongarse durante años.

La disminución de testosterona también puede generar otras consecuencias, como cansancio persistente, síntomas depresivos y pérdida de masa muscular. Los investigadores indicaron que estos cambios hormonales podrían explicar una parte de los problemas sexuales identificados entre los participantes.

No obstante, aclararon que existen otros elementos que pueden afectar la función sexual, entre ellos las enfermedades cardiovasculares, el estrés psicológico, el tabaquismo y el consumo de sustancias recreativas.

Por último, los autores advirtieron que el trabajo presenta algunas limitaciones. Al tratarse de un estudio observacional, los resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto entre el uso de esteroides y la disfunción eréctil.

Además, los investigadores utilizaron las recetas de medicamentos como referencia para identificar posibles problemas de erección y no contaban con datos detallados sobre las cantidades de esteroides consumidas ni sobre el tiempo durante el cual cada participante los había utilizado.

A pesar de estas limitaciones, los especialistas consideraron que los resultados representan una señal de alerta sobre las posibles consecuencias del consumo de anabólicos para la salud sexual masculina, incluso mucho tiempo después de interrumpir su utilización.