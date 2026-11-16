Estudio revela que los esteroides anabólicos triplican el riesgo de impotencia en los hombres

Una investigación realizada en Dinamarca reveló que los hombres que consumen estas sustancias tienen más probabilidades de necesitar tratamiento médico por problemas de erección, incluso años después de abandonar su uso.
Los hombres que recurren a los esteroides anabólicos para incrementar su musculatura y mejorar su desempeño físico presentan más del triple de posibilidades de necesitar atención médica por disfunción eréctil a largo plazo, en comparación con quienes no consumen estas sustancias. Así lo determinó un estudio difundido en The Journal of Sexual Medicine.
La investigación estuvo encabezada por Magnus Middelboe, farmacólogo clínico del Hospital Universitario de Copenhague-Bispebjerg y Frederiksberg, y concluyó que el aumento del riesgo puede mantenerse durante varios años, incluso después de que se detecte el consumo de estas sustancias.
Para desarrollar el trabajo, los especialistas examinaron registros médicos y policiales de Dinamarca correspondientes al período comprendido entre 2001 y 2018. La muestra incluyó a hombres que habían recibido sanciones de la Agencia Antidopaje danesa, ya sea por obtener resultados positivos en controles o por negarse a realizarlos. Posteriormente, sus antecedentes fueron comparados con los de otros hombres de edades similares que pertenecían a la población general.
El seguimiento de los participantes se extendió durante un promedio de diez años. Durante ese tiempo, los investigadores evaluaron la cantidad de hombres que recibieron prescripciones de medicamentos utilizados para tratar la disfunción eréctil, entre ellos sildenafil y tadalafil.
Los resultados indicaron que, a lo largo de un período de 15 años, el 24% de los consumidores de esteroides necesitó este tipo de medicación, mientras que en el grupo de comparación la proporción fue del 8%.
En una primera evaluación, los usuarios de anabólicos presentaron 3,6 veces más probabilidades de recibir tratamiento. Incluso después de considerar variables como la edad, la formación educativa y la situación laboral, la diferencia se mantuvo: el riesgo continuó siendo 3,2 veces superior.
Asimismo, el estudio detectó diferencias en la cantidad de medicamentos indicados. Los hombres que habían utilizado esteroides recibieron un promedio de seis recetas, el doble que aquellos que no habían consumido estas sustancias, cuyo promedio fue de tres.
Los esteroides anabólicos son sustancias sintéticas derivadas de la testosterona que imitan los efectos de esta hormona. Sin embargo, cuando se incorporan al organismo en cantidades elevadas, pueden alterar el funcionamiento del sistema hormonal y provocar que el cerebro reduzca o incluso detenga la producción natural de testosterona.
Como consecuencia, los testículos pueden disminuir su tamaño y desarrollarse una condición conocida como hipogonadismo, caracterizada por niveles insuficientes de esta hormona. En algunos hombres, esta alteración no desaparece inmediatamente al abandonar el consumo, sino que puede prolongarse durante años.
La disminución de testosterona también puede generar otras consecuencias, como cansancio persistente, síntomas depresivos y pérdida de masa muscular. Los investigadores indicaron que estos cambios hormonales podrían explicar una parte de los problemas sexuales identificados entre los participantes.
No obstante, aclararon que existen otros elementos que pueden afectar la función sexual, entre ellos las enfermedades cardiovasculares, el estrés psicológico, el tabaquismo y el consumo de sustancias recreativas.
Por último, los autores advirtieron que el trabajo presenta algunas limitaciones. Al tratarse de un estudio observacional, los resultados no permiten establecer una relación directa de causa y efecto entre el uso de esteroides y la disfunción eréctil.
Además, los investigadores utilizaron las recetas de medicamentos como referencia para identificar posibles problemas de erección y no contaban con datos detallados sobre las cantidades de esteroides consumidas ni sobre el tiempo durante el cual cada participante los había utilizado.
A pesar de estas limitaciones, los especialistas consideraron que los resultados representan una señal de alerta sobre las posibles consecuencias del consumo de anabólicos para la salud sexual masculina, incluso mucho tiempo después de interrumpir su utilización.