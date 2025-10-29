¿Cuál es el alimento que podría frenar la demencia en adultos mayores?

Los datos, publicados en la revista Nutrients y relevados de más de 7.900 personas mayores de 65 años, muestran que solo el 3,4 % de quienes consumían queso semanalmente desarrollaron la enfermedad, frente al 4,5 % de los que no lo hacían.

Durante el seguimiento de tres años, los científicos observaron que esta diferencia representa una reducción del riesgo de entre un 21 % y un 24 %. Según los expertos, los beneficios podrían deberse a que el queso contiene vitamina K2, probióticos y péptidos bioactivos, compuestos que protegen las células cerebrales mediante efectos antiinflamatorios y metabólicos. Incluso el consumo de queso procesado mostró efectos positivos, sugiriendo que cantidades moderadas pueden contribuir a la salud cognitiva.

Cambios inteligentes

Japón, uno de los países con mayor proporción de adultos mayores, enfrenta un aumento acelerado de casos de demencia, que podrían pasar de 4,4 millones en 2022 a 5,8 millones en 2040. En este contexto, la alimentación se perfila como una herramienta preventiva importante, especialmente en sociedades que envejecen rápidamente.

Aunque el estudio recibió financiamiento parcial de la compañía láctea japonesa Meiji Co., los autores aclaran que la empresa no participó en el análisis ni en la interpretación de los resultados. Los investigadores insisten en que se requieren más estudios para determinar qué tipo de queso y en qué cantidad ofrece el mayor beneficio.

Para los adultos mayores, incorporar queso en la dieta de manera regular podría convertirse en un paso simple pero efectivo para cuidar la memoria y retrasar la aparición de demencia, siempre acompañado de un estilo de vida saludable y controles médicos regulares.