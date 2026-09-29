Día Mundial del Corazón: por qué se celebra hoy y cómo prevenir infartos y enfermedades cardiovasculares

Entre las principales recomendaciones para reducir las posibilidades de sufrir un infarto o un ACV se encuentran:

Controlar la presión arterial, el colesterol y la glucemia , incluso cuando no hay síntomas.

Mantener una alimentación saludable , reducir el consumo de sal y grasas saturadas e incorporar frutas, verduras y legumbres.

Realizar actividad física regularmente . La recomendación para adultos es acumular entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado.

Evitar el tabaco y el consumo perjudicial de alcohol.

Mantener un peso saludable y realizar consultas médicas periódicas.

Los controles médicos y los hábitos saludables son claves para reducir los principales factores de riesgo cardiovascular.

También es importante reconocer las señales de alerta. El dolor u opresión en el pecho, la falta de aire, la sudoración fría y las náuseas pueden ser síntomas de un infarto. En tanto, la debilidad repentina de un lado del cuerpo, las dificultades para hablar o los problemas de visión pueden indicar un ACV.

Ante cualquiera de estos síntomas, se debe solicitar atención médica de urgencia. El objetivo del Día Mundial del Corazón es recordar que muchas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o detectarse a tiempo mediante controles y cambios sostenidos en el estilo de vida.