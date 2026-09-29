Día Mundial del Corazón: por qué se celebra hoy y cómo prevenir infartos y enfermedades cardiovasculares

Cada 29 de septiembre se busca generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en el mundo. Cuáles son los hábitos y controles que ayudan a cuidar el corazón.
Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha impulsada desde el año 2000 por la Federación Mundial del Corazón, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concientizar sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Estas afecciones, entre las que se encuentran los infartos, los accidentes cerebrovasculares (ACV) y la insuficiencia cardíaca, son la principal causa de muerte en el mundo y provocan aproximadamente uno de cada tres fallecimientos.
Uno de los principales riesgos es que muchas enfermedades cardiovasculares avanzan de manera silenciosa, sin presentar síntomas hasta que ocurre una complicación. Por eso, los especialistas destacan la importancia de realizar controles médicos periódicos y no esperar a sentir molestias para cuidar la salud.
La prevención comienza con hábitos cotidianos y el control de factores de riesgo como la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo y la obesidad.
Entre las principales recomendaciones para reducir las posibilidades de sufrir un infarto o un ACV se encuentran:
Controlar la presión arterial, el colesterol y la glucemia, incluso cuando no hay síntomas.
Mantener una alimentación saludable, reducir el consumo de sal y grasas saturadas e incorporar frutas, verduras y legumbres.
Realizar actividad física regularmente. La recomendación para adultos es acumular entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado.
Evitar el tabaco y el consumo perjudicial de alcohol.
Mantener un peso saludable y realizar consultas médicas periódicas.
También es importante reconocer las señales de alerta. El dolor u opresión en el pecho, la falta de aire, la sudoración fría y las náuseas pueden ser síntomas de un infarto. En tanto, la debilidad repentina de un lado del cuerpo, las dificultades para hablar o los problemas de visión pueden indicar un ACV.
Ante cualquiera de estos síntomas, se debe solicitar atención médica de urgencia. El objetivo del Día Mundial del Corazón es recordar que muchas enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse o detectarse a tiempo mediante controles y cambios sostenidos en el estilo de vida.