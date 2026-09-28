Un estudio reveló la relación entre alimentos ultraprocesados y la depresión

El autor principal del trabajo, Andrew Krystal, destacó que el estudio "estableció con éxito la viabilidad de llevar a cabo esta investigación en un ensayo a mayor escala".

La trampa de los ultraprocesados

La autora del estudio, Nyasha Chagwedera, explicó que abandonar o reducir estos productos puede resultar complicado debido a sus características. Según señaló, son "muy apetecibles, baratos y convenientes".

La investigadora también sostuvo que estos alimentos "activan la dopamina, la hormona del placer, que promueve el ansia. Las empresas alimentarias trabajan con científicos para encontrar la cantidad justa de azúcar, sal y grasa que te haga querer comer más y más".

El trabajo también propone una posible explicación sobre los mecanismos biológicos que podrían relacionar el consumo de ultraprocesados con la depresión. De acuerdo con Chagwedera, este tipo de alimentos podría afectar la barrera protectora del intestino y contribuir a generar un estado de "intestino permeable y desequilibrado", que a su vez podría favorecer una inflamación crónica de bajo nivel.

"En otras palabras, el procesamiento basura puede dañar tu intestino de maneras que repercuten en tu cerebro", afirmó la científica.

Los investigadores ya proyectan una nueva etapa del trabajo y esperan comenzar en 2028 la inscripción de participantes para la fase 2 del estudio.