También se desarrollarán mesas de diálogo destinadas a complementar la formación profesional desde una mirada integral del cuidado y la salud.

En este marco, el Congreso busca promover el aprendizaje y la aplicación de prácticas basadas en evidencia, fortalecer la calidad y seguridad del cuidado, impulsar a las nuevas generaciones de profesionales y explorar nuevas herramientas y modelos para el ejercicio de la enfermería.

“La enfermería es una disciplina dinámica y en constante evolución, en la que la formación continua constituye una responsabilidad ética y profesional. Esta décima edición refleja nuestro compromiso con la promoción de la salud y el bienestar y con la formación integral de los profesionales, ampliando su alcance a toda la región”, afirmó la Dra. Leila Cura, presidente de BRISA Salud & Bienestar.

Está abierta la inscripción para el VIII Congreso de Enfermería organizado por Brisa Salud

Desde 2018

El Congreso BRISA de Enfermería se realiza desde 2018 y fue ampliando progresivamente su alcance, especialmente a partir de la incorporación de la modalidad virtual. La edición 2025 alcanzó un récord de 24.000 conexiones, consolidando la llegada regional de la iniciativa. Su modalidad online y gratuita permite ampliar el acceso a oportunidades de capacitación para profesionales de distintos puntos de Latinoamérica.

Las inscripciones se encuentran abiertas en brisaenfermeros.com La participación es gratuita, en modalidad virtual, y los asistentes podrán recibir el correspondiente certificado.

BRISA Salud & Bienestar

BRISA Salud & Bienestar es una empresa especializada en la promoción de la salud y la concientización del bienestar. Provee servicios de salud a la industria hidrocarburífera en distintos puntos del país y trabaja en la profesionalización de los enfermeros de la comunidad latinoamericana. Desde 2018 realiza congresos de Enfermería y cuenta además con Brisa+, una plataforma online de contenidos de salud que incluye webinars, capacitaciones, noticias e investigaciones dirigidas al público enfermero.