La décima edición se realizará el 29 y 30 de octubre, de manera virtual y gratuita, con especialistas nacionales e internacionales y una agenda orientada a los desafíos actuales y futuros de la enfermería en Latinoamérica.

BRISA Salud & Bienestar llevará a cabo los próximos 29 y 30 de octubre la décima edición del Congreso BRISA de Enfermería, una convocatoria de capacitación profesional a la que podrán acceder, en forma virtual y gratuita, enfermeros, auxiliares y estudiantes de Enfermería de Argentina y Latinoamérica.

Bajo el lema “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar”, el programa académico abordará los principales desafíos actuales de la profesión y contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, que compartirán experiencias y conocimientos vinculados con la investigación, la gestión y la práctica clínica.

En un mundo sanitario que cambia a ritmos vertiginosos, la actualización y la formación continua son herramientas que nos permiten empoderar nuestra disciplina. Por eso, este congreso no es una mera reunión académica, sino un espacio para impulsar la profesión y reflexionar sobre el futuro de los cuidados y de los sistemas de salud”, destacó el Lic. en Enfermería Héctor Eduardo Ponce, presidente del Congreso.

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Nuevos modelos y herramientas

La agenda estará organizada en torno a temáticas vinculadas con el liderazgo y desarrollo profesional de la enfermería; seguridad del paciente y calidad asistencial; innovación e Inteligencia Artificial; formación y desarrollo de competencias; nuevos modelos de atención; cuidados especializados; bienestar y humanización del cuidado; y ética y regulación profesional.

También se desarrollarán mesas de diálogo destinadas a complementar la formación profesional desde una mirada integral del cuidado y la salud.

En este marco, el Congreso busca promover el aprendizaje y la aplicación de prácticas basadas en evidencia, fortalecer la calidad y seguridad del cuidado, impulsar a las nuevas generaciones de profesionales y explorar nuevas herramientas y modelos para el ejercicio de la enfermería.

La enfermería es una disciplina dinámica y en constante evolución, en la que la formación continua constituye una responsabilidad ética y profesional. Esta décima edición refleja nuestro compromiso con la promoción de la salud y el bienestar y con la formación integral de los profesionales, ampliando su alcance a toda la región”, afirmó la Dra. Leila Cura, presidente de BRISA Salud & Bienestar.

Está abierta la inscripción para el VIII Congreso de Enfermería organizado por Brisa Salud

Está abierta la inscripción para el VIII Congreso de Enfermería organizado por Brisa Salud

Desde 2018

El Congreso BRISA de Enfermería se realiza desde 2018 y fue ampliando progresivamente su alcance, especialmente a partir de la incorporación de la modalidad virtual. La edición 2025 alcanzó un récord de 24.000 conexiones, consolidando la llegada regional de la iniciativa. Su modalidad online y gratuita permite ampliar el acceso a oportunidades de capacitación para profesionales de distintos puntos de Latinoamérica.

Las inscripciones se encuentran abiertas en brisaenfermeros.com La participación es gratuita, en modalidad virtual, y los asistentes podrán recibir el correspondiente certificado.

BRISA Salud & Bienestar

BRISA Salud & Bienestar es una empresa especializada en la promoción de la salud y la concientización del bienestar. Provee servicios de salud a la industria hidrocarburífera en distintos puntos del país y trabaja en la profesionalización de los enfermeros de la comunidad latinoamericana. Desde 2018 realiza congresos de Enfermería y cuenta además con Brisa+, una plataforma online de contenidos de salud que incluye webinars, capacitaciones, noticias e investigaciones dirigidas al público enfermero.

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