¿El sexo baja tu rendimiento deportivo?: la ciencia derriba mitos

Un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine comparó tres escenarios: no tener sexo, mantener relaciones y hacer yoga la noche previa a pruebas físicas. Los resultados fueron claros: quienes tuvieron sexo y alcanzaron el orgasmo no mostraron diferencias en fuerza, velocidad ni reflejos al día siguiente. Algo similar concluyó la Universidad de California-Davis, que revisó más de 400 informes: la actividad sexual entre 30 minutos y 24 horas antes de un examen físico no alteró el desempeño.

Cuidado con el sobreentrenamiento

Entonces, ¿dónde está el problema? Según el especialista deportivo Tim Hartwig, el verdadero enemigo es el sobreentrenamiento. “Cuando el cuerpo está exhausto, la mente también se fatiga, y eso impacta directamente en la libido”, explica. La falta de deseo no es consecuencia del sexo, sino de una carga excesiva de ejercicio, sumada a malos hábitos de alimentación y descanso.

Para evitarlo, la doctora Irina Dvorkina recomienda intercalar entrenamientos intensos con sesiones más cortas, mantener una dieta con grasas saludables, no eliminar la carne, reducir al mínimo el alcohol, evitar ultraprocesados y trabajar en la gestión del estrés.

La conclusión es simple: el sexo no baja el rendimiento deportivo. Al contrario, puede ser parte de un estilo de vida saludable siempre que se combine con descanso, buena nutrición y entrenamiento equilibrado.