Pareja lleva adelante su embarazo para donar órganos de su hija y salvar vidas

Inspirada por un capítulo de Grey’s Anatomy, Catherine decidió llevar el embarazo hasta el final con un propósito claro: donar los órganos de su hija para ayudar a otros bebés. Así nació Haven el 11 de diciembre en el Florida Brandon Hospital, la menor de cuatro hijos de la pareja. Aunque solo vivió cuatro días en la terapia intensiva neonatal, la familia aprovechó cada momento. “Con el poco tiempo que tuvimos con ella, no cambiaríamos nada de eso”, dijo Andrew.

Grey’s Anatomyl, la serie estadounidense con mas de 20 temporadas en su espalda, es conocida por mostrar historias médicas extremas y dilemas éticos, incluyendo casos de donación de órganos y decisiones difíciles durante embarazos complicados, como la que inspiró a Catherine Mornhineway.

Con autorización del personal, pudieron llevar a Haven al jardín para que sintiera el sol. Andrew recordó el instante más íntimo: “De vuelta en la habitación del hospital, ella se fue en mi pecho y estábamos todos acurrucados. No pude imaginar una forma más bella de despedirnos. Nuestro milagro también es el milagro de otro”.

Gracias a una organización enfocada en la donación y recuperación de órganos y tejidos para trasplantes, los padres donaron los órganos de Haven, salvando la vida de otros bebés. Especialistas en trasplantes calificaron el gesto como heroico y destacaron el impacto real que tuvo en quienes esperaban una oportunidad para vivir.

¿Qué es la Anencefalia?

La anencefalia es una malformación congénita en la que el cráneo y el cerebro del bebé no se desarrollan por completo, lo que la hace incompatible con la vida. Esta condición ocurre aproximadamente en 1 de cada 5.250 embarazos. Tras una segunda ecografía, los médicos confirmaron que Catherine esperaba una nena con esta malformación y, por su gravedad, le recomendaron la interrupción del embarazo, una opción que muchos eligen.

Ante este difícil consejo, Catherine no sabía qué decisión tomar hasta que vio un capítulo de la serie que cambió su perspectiva. “Me crucé con un fragmento sobre un personaje que tuvo un bebé con esta condición”, recordó. Esa escena fue la que la motivó a continuar con el embarazo.