El Papa León XIV desafió los 3.600 metros de altura, rezó el Ángelus e hizo emocionar a Perú

El Santo Padre encabezó la tradicional oración en Cusco. "El mundo ve la enfermedad como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!", expresó. Sigue su gira por América Latina.
Ante unas 500.000 personas que colmaron la Plaza de Armas y sus calles aledañas, el Papa León XIV rezó este domingo el Ángelus frente a la Catedral de la Asunción, en Cusco, a 3.600 metros de altura.
El Pontífice había encabezado antes un acto en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, sede de la imponente fortaleza inca, y recorrido la ciudad en el papamóvil entre cánticos de "León, amigo, Cusco está contigo", rodeado de imágenes religiosas y pasos procesionales que los fieles sacaron a las calles.
Desde el palco oficial, acompañado por la venerada imagen del Señor de los Temblores -el Taytacha, patrono de la ciudad-, León XIV recordó al recientemente fallecido arzobispo local, Richard Alarcón Urrutia, que murió días atrás a los 74 años tras una larga enfermedad, y saludó a su sucesor, el obispo Lisardo Estrada.
En su mensaje, el Santo Padre expresó su cercanía a quienes padecen dolencias físicas o espirituales y criticó la mirada utilitarista del mundo actual. "Condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, el mundo ve la enfermedad como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!", dijo.
Asimismo, instó a sacerdotes y consagrados a entregarse sin reservas como el mejor testimonio para fomentar las vocaciones: "¡Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro! No tengamos miedo de desgastarnos por Cristo; así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de Dios".
El Papa también evocó la tradición cusqueña en torno al Señor de los Temblores, recordando que, según la fe popular, su salida en procesión detuvo las réplicas del devastador terremoto de 1650. "Desde entonces, Cusco y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro y un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia", señaló antes de obsequiarle un sudario como "la caricia del Papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana".
Tras una intensa estadía de apenas tres horas en la capital incaica, León XIV emprenderá vuelo hacia la ciudad amazónica de Pucallpa. La escala forma parte de una exigente gira sudamericana -que ya incluyó visitas a Uruguay y Argentina- realizada a tan solo un mes de haberse sometido a una cirugía por un cáncer pulmonar.