El Papa León XIV desafió los 3.600 metros de altura, rezó el Ángelus e hizo emocionar a Perú

Asimismo, instó a sacerdotes y consagrados a entregarse sin reservas como el mejor testimonio para fomentar las vocaciones: "¡Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro! No tengamos miedo de desgastarnos por Cristo; así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de Dios".

El Papa también evocó la tradición cusqueña en torno al Señor de los Temblores, recordando que, según la fe popular, su salida en procesión detuvo las réplicas del devastador terremoto de 1650. "Desde entonces, Cusco y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro y un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia", señaló antes de obsequiarle un sudario como "la caricia del Papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana".

Tras una intensa estadía de apenas tres horas en la capital incaica, León XIV emprenderá vuelo hacia la ciudad amazónica de Pucallpa. La escala forma parte de una exigente gira sudamericana -que ya incluyó visitas a Uruguay y Argentina- realizada a tan solo un mes de haberse sometido a una cirugía por un cáncer pulmonar.