¿Existen o no las vidas pasadas? / Por Romina Atencio

La respuesta a si existen o no vidas pasadas, no es tan importante, como la respuesta a la segunda pregunta. Y esa respuesta es un rotundo SI. Ahora, ¿esa información que usamos para sanar es de otra vida o es de otra dimensión o de nuestro inconsciente o es nuestra alma mostrándonos información atemporal? Realmente no importa. Podemos o no creer en ¡las vidas pasadas, o futuras pero lo que no podemos negar es que existen terapias que recogen información de lo que aparenta ser un viaje a otro plano de existencia y la utilizan para sanar en este plano.

Para dar más luz a este tema, realicé una entrevista a una experta en Terapias de Regresiones y Vidas pasadas, quien nos ayudará a entender qué son las regresiones y cómo pueden ayudarnos a sanar. Conversamos con Mercedes Landini, terapeuta holística, especialista en regresiones y en bio descodificación.

Lo primero que le pedimos es que nos explique de qué es una regresión: “Las regresiones son un acceso al viaje de tu alma, al transcurso de las vidas que pasaste, por medio de una meditación profunda a la que llamamos hipnosis. Es un trance generativo lo que quiere decir que es un trance positivo. No se pierde la conciencia: Estás acostado en una camilla y el terapeuta te va guiando, te va haciendo preguntas, y vos vas visualizando o sintiendo la experiencia a la que fuiste”.

Ante esta información la gran pregunta es: ¿Para qué hacemos una regresión? “En general es para sanar memorias que nos traen algún conflicto actual. Por ejemplo: un conflicto vincular con una pareja o con un pariente o familiar. Vamos a una vida pasada a descubrir que tuvimos un pacto, una pelea, una guerra con esa persona o que pasó algo que quedó inconcluso. Lo mismo con enfermedades que muchas veces fueron heridas de vidas pasadas, entonces cuando se sana esa herida en la vida pasada, la enfermedad remite o desaparece”.

¿Y qué significa que lo voy a sanar a este conflicto o este hecho concreto? ¿Cómo se produce esta sanación concretamente? “¿Qué significa que lo voy a sanar? Significa que voy a modificar esas memorias durante la regresión. Porque voy a revivir el momento tal y cómo fue y después lo voy a cambiar en mi memoria. Entonces, cómo el cerebro no diferencia lo virtual de lo real, va a entender que yo cambié mi destino en esa vida, lo que me pasó, digamos. Es decir, lo transformé en algo positivo o lo solucioné”.

¿Y las regresiones son siempre a vidas pasadas? “No. También se pueden realizar regresiones en esta vida a traumas de la infancia o para saber qué le pasó a nuestra mamá cuando está embarazada de nosotros y cómo lo vivimos dentro de la panza. Entonces, hacemos una regresión a la vida intrauterina. Otra regresión que se puede hacer también es una regresión al pacto en que vos realizaste con el grupo de almas con el que encarnaste en esta vida, que se llama regresión al espacio entre vidas o sea, es el momento inmediato antes de encarnar en la vida actual”.

¿Qué le pasa al cuerpo durante una regresión? “Te relajás mucho, mucho, mucho, pero nunca dejas de estar consciente. Sabés dónde estás, qué día es, o sea lo vas a saber siempre. Si hay un ruido en el ambiente lo vas a escuchar. Es como una meditación profunda. Nunca vas a perder la conciencia de espacio-tiempo y tu cuerpo se va a sentir relajado. Hay gente que cuando está entrando en la meditación o en algún momento en la meditación me cuenta que siente como un mareo y después se les pasa, es como en el momento inicial pero no a todo el mundo le pasa”.

En lo personal yo hice regresiones, y estas experiencias me acercan a creer que sí existen otras vidas, y que sí es posible sanar situaciones con esta técnica.