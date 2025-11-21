Hoy se celebra el Día de la Enfermería

El Ministerio de Salud de la Nación instituyó esta fecha en conmemoración de la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, creada en 1935.

Este organismo fue decisivo para la organización y reconocimiento institucional de la profesión, consolidando la visibilidad y la importancia de la enfermería en el sector de la salud.

En Argentina, las enfermeras y enfermeros desempeñan un rol crucial en el sistema de salud. Su labor abarca desde cuidados intensivos hasta la atención primaria, pasando por pediatría, geriatría y salud mental. Cumplen un rol central en la atención sanitaria.

Además de la atención directa, las enfermeras participan activamente en la educación sanitaria y la promoción de hábitos saludables en la comunidad. Su impacto en la prevención de enfermedades es innegable.

A pesar de que el día nacional se celebra el 21 de noviembre, algunos especialistas e instituciones médicas sugirieron celebrar el Día de la Enfermería el 22 de noviembre, para conmemorar el nacimiento en 1859 de Cecilia Grierson, la primera mujer que se recibió de médica argentina y que revolucionó la enfermería moderna en América Latina.

Cecilia Grierson se graduó en julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, a sus 30 años. Entonces, fundó la primera escuela de enfermería de América del Sur, a la que llamó Escuela de Enfermeras del Círculo Médico Argentino. Además, fundó en 1892 la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios.

En la actualidad, hay 61 universidades argentinas, entre públicas y privadas, que dictan esa carrera, que se posiciona como la séptima que más estudiantes reúne. Según los datos de una encuesta de 2020, la carrera tiene un crecimiento anual del 6,5 por ciento en la cantidad de inscriptos.

