La guía simple para evitar dolores en trabajos de oficina

El estudio se desarrolló con 56 oficinistas que ya venían con dolor umbral. La mitad aplicó una rutina fija de 30 minutos sentado y 15 parado. La otra mitad siguió un plan personalizado armado junto a un fisioterapeuta, basado en los momentos en que aparecía el dolor. Fueron tres meses de mediciones para comparar ambos enfoques

Los dos grupos lograron reducir molestias, aunque la diferencia estuvo en la consistencia. El esquema 30/15 consiguió una baja diaria de 1,33 puntos en una escala de diez. Además, quienes lo siguieron informaron menor nivel de estrés y más capacidad de concentración. El grupo de intervalos personalizados también mejoró, pero con una reducción más moderada, de 0,69 puntos, sin cambios fuertes en el dolor promedio.

Por qué funciona una rutina fija

Según explicó la autora principal de la investigación, la doctora Charlotte Brakenridge, la estructura clara fue clave para que la rutina se mantuviera. La previsibilidad simplificó la adhesión. En cambio, los intervalos personalizados dieron flexibilidad pero generaron menos continuidad.

El trabajo abre una alternativa accesible para miles de personas que pasan la mayor parte del día en la oficina. Buscando lograr cambios cortos y regulares, para trabajar más cómodos y con menos tensión lumbar.