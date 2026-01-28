La ANMAT prohibió la venta y el uso de dos productos médicos por falta de registro sanitario

aviso_337850

La decisión se tomó tras una investigación iniciada en agosto de 2025, luego de inspecciones realizadas por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT en las sedes de las empresas Biopolímeros SA y G. E. Lombardozzi SA, ambas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante los operativos, los inspectores detectaron la presencia de insumos médicos sin identificación de importador o fabricante y sin documentación que acreditara su inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. En uno de los casos, se hallaron electrodos y yesos nasales almacenados sin datos de registro sanitario, mientras que en el otro se constataron más de 70 unidades de tablillas nasales sin respaldo documental ni autorización vigente.

Desde la ANMAT se verificó además que existen productos similares debidamente registrados en el país, lo que confirma que este tipo de insumos requiere obligatoriamente autorización sanitaria previa para su comercialización y uso.

Además La ANMAT suspendió la venta de más productos para el cabello con componentes peligrosos

El organismo fundamentó la prohibición en la necesidad de proteger a pacientes y profesionales de la salud, al tratarse de productos cuya calidad, seguridad y eficacia no pudieron ser garantizadas. Según se indicó, las irregularidades detectadas constituyen un incumplimiento de la Ley 16.463, que regula la elaboración y comercialización de productos médicos en la Argentina.