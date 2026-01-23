Bastián será sometido a una traqueotomía por las graves lesiones

Según la familia, el nene deberá esperar para poder someterse a la intervención debido a que su estado de salud no lo permitió.

El último parte médico informó que Bastian continúa internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricto control médico, con pronóstico reservado. Presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, consecuencia del accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su familia colisionó con una camioneta Amarok.

Tras ser operado dos veces en un hospital local, debido a la complejidad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Mar del Plata, donde continúa recibiendo atención especializada.

Además Evalúan una traqueotomía para Bastian tras no poder retirarle el respirador

La investigación judicial sigue su curso, y la fiscalía solicitó la imputación del padre del menor por presuntas lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.