Bastián será sometido a una traqueotomía por las graves lesiones

Bastián, de 8 años, será operado en los próximos tras el grave accidente en Pinamar. Permanece internado con pronóstico reservado en Mar del Plata.
Bastián, el niño de 8 años que sufrió un accidente el 12 de enero en Pinamar, tendrá que ser sometido a una traqueotomía en los proximos dias en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. La intervención busca asegurar una vía respiratoria estable, luego de que el menor no pudiera respirar por sus propios medios durante una prueba médica.
Según la familia, el nene deberá esperar para poder someterse a la intervención debido a que su estado de salud no lo permitió.
El último parte médico informó que Bastian continúa internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricto control médico, con pronóstico reservado. Presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, consecuencia del accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba junto a su familia colisionó con una camioneta Amarok.
Tras ser operado dos veces en un hospital local, debido a la complejidad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Mar del Plata, donde continúa recibiendo atención especializada.
La investigación judicial sigue su curso, y la fiscalía solicitó la imputación del padre del menor por presuntas lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.