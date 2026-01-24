Preocupación por el estado de salud de Bastian: volverá a ser operado

El último parte médico, difundido el jueves por el hospital, informó que el nene “continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”. Se espera que durante la tarde del sábado el Ministerio de Salud provincial emita un nuevo comunicado sobre su estado. Por ello, se programo una nueva operación para esta jornada.

Según el informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Bastian presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas”. Las complicaciones surgieron cuando los médicos intentaron retirarle el respirador para evaluar si podía hacerlo por sus propios medios, pero no lo consiguió.

bastianpinamar Bastián continúa internado en Mar del Plata.

Luego de la intervención de hoy, los especialistas evaluarán si le realizarán una traqueotomía para asegurarle una vía respiratoria estable.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastian con su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar. Tras pasar por un hospital local, donde fue operado dos veces, el menor fue trasladado en helicóptero a Mar del Plata para continuar con las intervenciones debido a la complejidad de las lesiones.

La investigación judicial sigue en curso mientras se realizan las pericias a los vehículos involucrados. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que no se habrían respetado las medidas de seguridad.

Según la declaración de testigos, Maximiliano Jerez llevaba sobre su regazo al niño, ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, había cinco personas a bordo y Bastian que viajaba “a upa” de su padre.

Las pruebas de la policía científica permitieron corroborar lo descrito y tal conducta implica que la inercia hizo que el pequeño chocara contra el volante. Además, se aclaró que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.