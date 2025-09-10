Prevención: los alimentos que ayudan a reducir el riesgo de cáncer

Las frutas rojas y azules como arándanos, frutillas y moras son ricas en antioxidantes que combaten el daño celular. Algo similar ocurre con las uvas, cuyas semillas contienen resveratrol, un compuesto asociado a la prevención de enfermedades degenerativas.

Los platos deben tener alimentos vivos: hojas, verduras, frutas; la tarta de frutillas es uno de los platos que cumplen esta regla.

En el caso de las verduras, las crucíferas (brócoli, coliflor, col) y las de hoja verde (espinaca, lechuga) aportan beta-caroteno y luteína, nutrientes que ayudan al organismo a defenderse de mutaciones celulares. Los tomates cocidos, por su parte, liberan licopeno, un antioxidante especialmente ligado a la prevención del cáncer de próstata y pulmón.

Las condiciones climáticas incidieron en el incremento del precio de las verduras.

El ajo y la cebolla destacan por su capacidad de bloquear la formación de nitrosaminas, compuestos considerados carcinógenos, mientras que el té verde aporta catequinas capaces de frenar la propagación de células malignas.

También hay lugar para las grasas saludables: el aceite de oliva extra virgen, eje de la dieta mediterránea, está asociado a tasas más bajas de cáncer de mama. Y la cúrcuma, con su principio activo curcumina, suma propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, convirtiéndose en una especia tan poderosa como accesible.

Si bien ningún alimento por sí solo evita el cáncer, los especialistas coinciden: una dieta variada, rica en vegetales frescos y baja en ultraprocesados, combinada con hábitos saludables, puede marcar la diferencia en la prevención de esta enfermedad.