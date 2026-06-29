Lanzan campaña de concientización sobre tumores cerebrales del tipo glioma

Pueden variar desde bajo grado (crecimiento lento) hasta alto grado (agresivo), causando una variedad de síntomas. Por lo tanto, contar con información molecular sobre este tumor es crucial para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

Una vez identificado, el tratamiento comienza con cirugía, con el objetivo de extirpar la mayor cantidad posible de tejido. Esto dependerá del tamaño y la ubicación del tumor. Dependiendo de los resultados del análisis del tumor extirpado y de cuánto se pudo resecar durante la cirugía, se evalúa la necesidad de un tratamiento complementario, que puede incluir radioterapia, quimioterapia y sesiones de terapia dirigida.

GLIOMA Infografia (1)

Innovación terapéutica

Servier Argentina indicó que "tras más de dos décadas sin avances significativos, la innovación terapéutica actual está permitiendo que el tratamiento del glioma evolucione hacia un enfoque de precisión. La identificación de mutaciones específicas, como las de la enzima IDH, ha permitido pasar de tratamientos convencionales a terapias dirigidas que buscan preservar la calidad de vida del paciente y retrasar la progresión de la enfermedad. Este avance representa un hito en la medicina personalizada, donde entender la genética del tumor es tan crucial como el tratamiento mismo".

El portal

La campaña se centra en historias reales, integrando las experiencias de quienes conviven con la enfermedad. El centro neurálgico de la iniciativa es el portal estoesunglioma.com.ar, una plataforma donde se alojan materiales educativos, guías sobre sus síntomas (como convulsiones, dolores de cabeza persistentes o dificultades en el habla) y la importancia de obtener un diagnóstico molecular preciso . El sitio web también incluye testimonios en video de pacientes y profesionales.