Lanzan campaña de concientización sobre tumores cerebrales del tipo glioma

Se busca visibilizar el impacto del glioma, el tumor cerebral primario más común en adultos, que afecta frecuentemente a personas en etapas clave de su vida personal y profesional.
Con el objetivo de humanizar el diagnóstico y brindar herramientas de conocimiento a la sociedad, se presentó en Argentina la campaña “Esto es un Glioma” -desarrollada por Servier Argentina-que incluye una activación digital en redes sociales y la colaboración expertos para llevar la conversación al espacio público, con el fin de derribar estigmas y fomentar una comunidad de apoyo informada.
Por medio de un comunicado, la empresa explicó que la campaña "surge en un momento de transformación para la neuro-oncología, buscando que el paciente y su entorno cuenten con información clara sobre los síntomas, el diagnóstico molecular y las nuevas perspectivas terapéuticas".
El glioma es un tipo de tumor que se desarrolla en el cerebro a partir de las células gliales. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gliomas difusos son los tumores malignos primarios más frecuentes en adultos, representando una carga significativa para quienes son diagnosticados, frecuentemente antes de los 50 años.
La clasificación de la OMS de 2021 incluye solo tres categorías de gliomas difusos en adultos: astrocitomas, oligodendrogliomas y glioblastomas. Estos gliomas difusos son los tumores malignos primarios más comunes en el cerebro adulto.
Pueden variar desde bajo grado (crecimiento lento) hasta alto grado (agresivo), causando una variedad de síntomas. Por lo tanto, contar con información molecular sobre este tumor es crucial para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Una vez identificado, el tratamiento comienza con cirugía, con el objetivo de extirpar la mayor cantidad posible de tejido. Esto dependerá del tamaño y la ubicación del tumor. Dependiendo de los resultados del análisis del tumor extirpado y de cuánto se pudo resecar durante la cirugía, se evalúa la necesidad de un tratamiento complementario, que puede incluir radioterapia, quimioterapia y sesiones de terapia dirigida.
Servier Argentina indicó que "tras más de dos décadas sin avances significativos, la innovación terapéutica actual está permitiendo que el tratamiento del glioma evolucione hacia un enfoque de precisión. La identificación de mutaciones específicas, como las de la enzima IDH, ha permitido pasar de tratamientos convencionales a terapias dirigidas que buscan preservar la calidad de vida del paciente y retrasar la progresión de la enfermedad. Este avance representa un hito en la medicina personalizada, donde entender la genética del tumor es tan crucial como el tratamiento mismo".
La campaña se centra en historias reales, integrando las experiencias de quienes conviven con la enfermedad. El centro neurálgico de la iniciativa es el portal estoesunglioma.com.ar, una plataforma donde se alojan materiales educativos, guías sobre sus síntomas (como convulsiones, dolores de cabeza persistentes o dificultades en el habla) y la importancia de obtener un diagnóstico molecular preciso . El sitio web también incluye testimonios en video de pacientes y profesionales.