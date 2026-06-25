Etiquetado Frontal: otra entidad se opone a la eliminación que plantea el Gobierno

“El etiquetado frontal facilita decisiones de compra más informadas y promueve una mayor conciencia sobre la calidad nutricional de los alimentos disponibles en el mercado”, remarcaron.

Los médicos se expresaron en el contexto de que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo.

“La evidencia científica demuestra de manera contundente que una alimentación caracterizada por un elevado consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías contribuye al desarrollo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica”, resaltaron.

Y pidieron que la prevención comience mucho antes de la aparición de la enfermedad. “La exposición sostenida desde edades tempranas a alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio favorece la aparición progresiva de factores de riesgo que, años más tarde, se traducen en infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica”, afirmaron.

La entidad entiende que la eventual derogación de la ley afectaría otros componentes de la misma que son muy importantes para la prevención cardiovascular, como la regulación de la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, la promoción de entornos escolares saludables y las acciones de educación alimentaria y nutricional.

etiquetado frontal.jpg La Anmat también será el organismo encargado de fiscalizar la publicidad y promoción de alimentos y bebidas analcohólicas.

“Si bien todo sistema regulatorio es perfectible y debe ser evaluado periódicamente a la luz de nueva evidencia científica, la discusión sobre posibles mejoras no debe confundirse con la eliminación de una herramienta que cumple un rol preventivo fundamental”, dijo la SAC.

Y apuntó que esta revisión de aspectos técnicos justamente puede enriquecer la política pública, “pero no debería implicar un retroceso en el derecho de la población a recibir información clara y visible sobre los productos que consume”.

“La Sociedad Argentina de Cardiología considera que las políticas sanitarias modernas deben orientarse a fortalecer las herramientas de prevención y no a reducirlas”, reiteró la entidad y reafirmó “su apoyo a la continuidad del etiquetado frontal de advertencias como parte de una estrategia integral de prevención cardiovascular y promoción de la salud”.