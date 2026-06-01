La IA agiliza un 50% el tiempo de los análisis de mamografía en Argentina

Sánchez señaló que algunas experiencias concretas permitieron reducir en un 50% el tiempo destinado a revisar mamografías sin hallazgos relevantes. Además, explicó que los principales usos de la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes incluyen el tamizaje oncológico a gran escala, la automatización de informes clínicos y los sistemas de triage en servicios de emergencia, con el objetivo de agilizar los procesos de atención.

Asimismo, indicó que uno de los desafíos más importantes del diagnóstico mamario es que cerca del 30% de los cánceres de mama no son detectados mediante los métodos tradicionales de screening. Entre los factores que influyen mencionó la escasez de radiólogos en determinadas regiones del país, la fatiga visual, la variabilidad en la interpretación de estudios y la existencia de falsos negativos en una de cada cinco mamografías.

Respecto de la incorporación de estas tecnologías en hospitales públicos, explicó que el proceso comenzó con la actualización de los sistemas PACS (Picture Archiving and Communication System) y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica mediante una administración centralizada de imágenes. Posteriormente se avanzó en la integración de algoritmos de apoyo al diagnóstico, una etapa que continúa en desarrollo para alcanzar mejoras permanentes en productividad y eficiencia.

mamografía-dr-laura-ruiz-diaz.jpg La tecnología esta avanzando y con ello las herramientas de salud

Por su parte, Morales y Ridel destacaron que los programas que impulsaron esta transformación en 77 hospitales públicos permitieron reemplazar grandes inversiones iniciales por un esquema de gastos operativos, eliminando la necesidad de adquirir equipamiento importado y adoptando un sistema de pago por estudio realizado.

Según detalló Morales, este modelo generó una reducción del 90% en los costos de infraestructura inicial, del 40% en los gastos vinculados al almacenamiento masivo de información y del 43% en el costo total de propiedad durante todo el ciclo de vida del servicio, incluyendo estándares de ciberseguridad comparables a los del sector bancario.

Finalmente, el especialista informó que los hospitales participantes ya procesaron mediante inteligencia artificial 21.042 estudios históricos únicos, equivalentes al 1,55% del total analizado. A su entender, estos resultados demuestran que la inteligencia artificial aplicada como herramienta de apoyo al diagnóstico médico ya forma parte de la realidad sanitaria argentina.