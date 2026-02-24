Nación adelanta la campaña antigripal 2026 y comienza la distribución de vacunas

Para garantizar la cobertura de la población objetivo, la Nación adquirió un total de 8.160.000 dosis. De ese número, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos destinada a personas de entre 24 meses y 64 años con factores de riesgo; 2.300.000 son dosis adyuvantadas (es decir, con un componente que potencia la respuesta inmune) para mayores de 65 años; y 1.160.000 están dirigidas a la población pediátrica de entre 6 meses y 2 años.

En Argentina, el aumento de la circulación de virus respiratorios suele registrarse entre abril y julio, aunque la vigilancia epidemiológica muestra que cada año comienza antes. Frente a este escenario, el adelantamiento de la campaña apunta a asegurar una protección oportuna antes del pico de transmisión y a mitigar el impacto de la variante H3N2 y su nuevo subclado K en el sistema sanitario.

Si bien esta nueva variante no se asocia con cuadros de mayor gravedad, presenta mayor contagiosidad, lo que podría traducirse en un incremento de la demanda asistencial. Una cobertura insuficiente podría derivar en mayor ocupación de camas, aumento de derivaciones a centros de mayor complejidad, reprogramación de prácticas diagnósticas y quirúrgicas y un incremento en los costos del sistema de salud.

La población objetivo incluye a niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo. En los últimos tres años, las coberturas más bajas se registraron en adultos mayores, con porcentajes que oscilaron entre el 41,6% y el 42,2%, y en la población pediátrica, donde menos del 70% completó el esquema de dos dosis.

Por este motivo, además del envío anticipado de vacunas, el Ministerio acompaña a las jurisdicciones en el diseño de estrategias locales de promoción, la actualización de lineamientos técnicos, la optimización del registro nominalizado y el fortalecimiento de campañas de comunicación masiva orientadas a mejorar las coberturas antes del período de mayor circulación viral.