Por qué el azúcar podría afectar el deseo sexual

A pesar de ser un producto básico en la cocina, si se abusa de este ingrediente, no solamente se puede subir de peso y desarrollar caries, sino también afectar la libido.

Según explica el ginecólogo Michael Reed, "Consumir demasiado azúcar puede provocar subidas y caídas bruscas de azúcar en la sangre, lo que puede afectar los niveles de energía y el estado de ánimo".

Mientras que el especialista señala que el exceso de este componente también puede contribuir a la inflamación y a los desequilibrios hormonales que pueden influir en nuestra libido de manera negativa.

Reed agrega que un consumo excesivo y prolongado de azúcar aumenta el riesgo de padecer afecciones como la diabetes tipo 2, enfermedad capaz de dañar directamente el deseo y la función sexual tanto en hombres como mujeres.

Por su parte, Jabe Brown, experto en nutrición, subraya que un control glucémico deficiente, como el que se presenta en la diabetes, está vinculado a una reducción del flujo sanguíneo y daño nervioso, lo que a su vez perjudica la función sexual.

"Por ejemplo, la falta de energía y la neuropatía pueden disminuir la excitación y la lubricación en las mujeres, mientras que los hombres pueden experimentar disfunción eréctil", explica.

Por otro lado, el azúcar perjudica a diversas hormonas como la insulina, una hormona clave para regular los niveles de azúcar en la sangre.

"Esto puede interferir con la capacidad del cuerpo para regular las hormonas sexuales como el estrógeno y la testosterona", afirma Reed.

Por su parte, un consumo elevado de azúcar también puede provocar la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que en niveles elevados puede suprimir la producción de otras hormonas relacionadas con la libido.

El ginecólogo advierte que "todo está conectado". De acuerdo con Brown, las hormonas se desarrollan en equilibrio y el azúcar puede desestabilizarlo todo, y con el tiempo, no solamente el deseo sexual puede verse afectado, sino también los ciclos menstruales e inclusive la salud reproductiva en general.