¿Por qué motivo nos frustramos y cómo podemos gestionar esa frustración? / Por Romina Atencio

¿Te sientes atrapado en un ciclo de frustración? ¿Los obstáculos te impiden avanzar en tu carrera o proyectos personales? Quiero decirte que si te pasa algo de eso, te quedes tranquilo que no sos el único. La frustración es muy común en nuestra sociedad. Cuando las cosas no salen como queremos, nos frustramos. Nos enojamos con la vida o con nosotros, porque los deseos o las expectativas que teníamos sobre algo, no son las que nosotros queríamos que fueran. El problema es que si no salimos de la frustración, quedamos anclados en esa emoción y no podemos lograr nada de lo que nos proponemos. La frustración ocurre cuando el “mapa mental de cada persona” (nuestras expectativas o creencias) no coincide con la realidad.