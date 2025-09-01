The Food Market celebra sus 10 años con la certificación de Empresa B

The Food Market fue fundada en 2015 por Melanie Wolman y Nadia Javkincomo marketplace online para conectar a productores locales con consumidores que buscaban alimentos y productos naturales de calidad, libres de agregados químicos y con trazabilidad en toda la cadena de valor. En 2022, tras una alianza estratégica con Farmacity, la marca dio el salto al formato omnicanal y hoy cuenta con 7 locales en la Ciudad de Buenos Aires, un equipo de 50 colaboradores y una oferta de más de 4.000 productos curados por especialistas, que incluyen alimentos orgánicos y cosmética natural.

“The Food Market nace como una empresa con propósito donde las buenas prácticas forman parte de nuestra razón de ser. La certificación como Empresa B confirma nuestro rumbo y nos impulsa a generar mayores impactos. Estamos sumamente felices de sumarnos a la comunidad de empresas B, rodeados de muchas organizaciones y personas que comparten una visión que aporta positivamente a las comunidades y al planeta”, destacó Melanie Wolman, Sponsor y cofundadora de The Food Market.

¿Qué implica esta certificación?

La certificación como Empresa implica el cumplimiento de altos estándares de gestión, transparencia y responsabilidad, entre los cuales se mide el desempeño en cinco ejes: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Clientes y Medioambiente. Actualmente, más de 10.000 compañías en el mundo forman parte de este movimiento, de las cuales unas 250 están en Argentina. En el sector de alimentos, cada vez son más las marcas que se suman a este modelo de negocios que busca transformar la forma en que se produce, distribuye y consume.

La certificación reconoce prácticas de The Food Market como la contratación de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica (más del 25% del equipo), el trabajo con más de 300 productores locales (80% a menos de 300 km de sus tiendas), la medición de la huella de carbono y las iniciativas de sostenibilidad, como la entrega de factura electrónica, el uso de empaques biodegradables y la entrega de cartón a cooperativas. También, se destaca el cuidado del ambiente a través de la oferta de productos libres de organismos genéticamente modificados y sin agroquímicos. Además, la empresa promueve la educación alimentaria, compartiendo información, recetas y datos para ayudar a las personas a transformar sus hábitos.

“Recibimos con mucha alegría a The Food Market dentro del Movimiento de Empresas B. Su certificación es un hito que inspira a toda la comunidad empresarial: demuestra que es posible tener un negocio rentable y competitivo, al mismo tiempo que acerca a sus clientes una propuesta de alimentación más consciente y basada en su bienestar, liderando el cambio en la forma en que consumimos”, expresó Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “Además, nos entusiasma que una marca del ecosistema de negocios de Farmacity asuma este compromiso de mejora continua. Es un punto de inflexión capaz de generar un efecto cascada en toda su cadena de valor y acelerar la transición de la industria a un modelo más responsable con su influencia en las comunidades y el ambiente”, agregó.

Con este hito, The Food Market reafirma que un modelo de negocios basado en el impacto positivo no solo es posible, sino necesario. En estos 10 años, la marca ha construido una comunidad de productores, colaboradores y clientes que comparten la misma convicción: elegir productos saludables y sustentables es una forma concreta de transformar la calidad de vida y cuidar el planeta. La certificación B no es un punto de llegada, sino el punto de partida para seguir generando cambios positivos, dentro y fuera de sus tiendas.

Farmacity, una empresa argentina

Farmacity es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 380 puntos de venta distribuidos en 16 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity® es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com