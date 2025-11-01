Mauricio Macri criticó la salida de Guillermo Francos

A través de un comunicado difundido hoy, Macri detalló que mantuvo una cena con Javier Milei en Olivos, donde buscó reforzar la estrategia de gestión junto al mandatario, aunque sin lograr un acuerdo.

“El jefe de Gabinete es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia”, sostuvo Macri, quien destacó la trayectoria de Francos y lamentó que fuera sustituido. “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio, que representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, afirmó.

Además, el líder del PRO reveló que propuso a Horacio Marín, actual presidente de YPF, para el cargo, a quien describió como un dirigente “técnico” y con experiencia en la coordinación de equipos. Sin embargo, esa opción no prosperó.

Macri también advirtió sobre las disputas internas en el Gobierno libertario: “A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las disputas internas, claves en la hoja de ruta del futuro”. Al mismo tiempo, subrayó que el país atraviesa una “oportunidad histórica” tras el apoyo de los votantes y el respaldo de Estados Unidos, y reclamó claridad y conducción política para no desaprovecharla.

El exmandatario fue enfático al aclarar que no busca cargos ni beneficios personales. “No he pedido ni pediré nada a título personal. Me veo obligado a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, cerró.

La cena en Olivos

El presidente Javier Milei compartió anoche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y titular del PRO, Mauricio Macri, en medio de los anuncios de los cambios en el Gabinete .

El líder libertario y su par del PRO dialogaron sobre las reformas estructurales que planea llevar adelante el Gobierno. El ex presidente ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador.

Se trata del primer encuentro entre ambos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Macri había señalado que volvería a realizar sus observaciones sobre la gestión. El Presidente explicíó al exmandatario las reformas que ya comenzó a analizar con los gobernadores: laboral, impositiva y del Código Penal.

“Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustaría que funcionen mejor”, comento Milei en la reciente entrevista que dio sobre los encuentros que mantuvo con Macri antes de la victoria del último domingo.

En la previa al encuentro, el líder del partido amarillo buscó marcar la cancha y sostuvo que el PRO tendrá su propio candidato presidencial en 2027, cuando Milei busque su reelección.

El PRO está "más vivo que nunca"

Por otra parte, reafirmó que el PRO, el espacio que fundó, "está más vivo que nunca" y anticipó que tendrá un candidato "competitivo" para 2027. Sus dichos no fueron tomados con gran trascendencia en Casa Rosada que asegura que para el 2027 todavía resta tiempo.

“Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó una importante voz del Gabinete.

“No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”, sostuvieron en otro despacho al respecto.