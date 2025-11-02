Los argentinos compraron una cifra récord de dólares en septiembre

En total, 1,8 millones de personas adquirieron U$S5.080 millones, lo que marcó un salto mensual de casi el 110%. Esta tendencia al alza se mantiene desde la flexibilización del cepo en abril. Las ventas sumaron apenas U$S575 millones.
En septiembre, la compra de dólares por parte de "personas humanas" en el mercado oficial alcanzó cifras récord. Así lo destacó el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El reporte indicó que los particulares compraron billetes por U$S5.080 millones -un salto mensual de casi el 110%- y registraron egresos netos por U$S6.857 millones, sobre todo por compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por U$S6.890 millones. En total, 1,8millones de personas compraron dólares frente a 890.000 que los vendieron por U$S575 millones.
Esta tendencia al alza en la compra de dólares se ha mantenido desde la flexibilización del cepo cambiario iniciada en abril:
"La dolarización en las elecciones de medio término fue una de las más altas de la historia y superó el pico de agosto de 2019”, explicó el economista Santiago Bulat en X.
A pesar de la compra fuerte de divisas, las reservas internacionales del BCRA cerraron septiembre con U$S40.374millones, un aumento de U$S387millones respecto al mes anterior. El organismo explicó que la subida se debió principalmente al depósito del Tesoro Nacional por U$S1.650millones, al mayor valor de los activos que integran las reservas y al incremento de tenencias extranjeras en los bancos.
El volumen total operado en el mercado cambiario alcanzó U$S51.674millones, más del doble que en septiembre de 2024, con un promedio diario de U$S2349millones. De ese total, el 72% correspondió a operaciones entre bancos y clientes, el 20% a operaciones interbancarias y el 8% a transacciones del BCRA y del Tesoro.
El dólar estadounidense concentró el 97% de todas las operaciones.
En el sector privado no financiero se registró un déficit financiero de U$S5.263millones, explicado por compras netas de billetes y divisas por U$S6.577 millones, mayormente realizadas por personas físicas.
El informe también subrayó que la liquidación de exportaciones agroindustriales superó los U$S8.000 millones en septiembre. Ese ingreso, junto con la recaudación del comercio exterior, permitió mantener el nivel de reservas pese a las ventas spot del Banco Central, que totalizaron U$S1.110 millones.
Entre otros datos, el BCRA destacó que casi todas las operaciones financieras del sistema bancario se realizaron en dólares y señaló que los movimientos de septiembre evidencian “una normalización de la operativa cambiaria tras la eliminación de las restricciones para personas físicas”. De cara a los próximos meses, la autoridad monetaria adelantó que la evolución del mercado dependerá del desempeño del comercio exterior y del flujo de ingresos financieros del sector privado no financiero.