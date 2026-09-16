Tuberculosis: los casos siguen en aumento en Argentina y crece la preocupación

Ante el incremento de los diagnósticos, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó las Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina, con el objetivo de fortalecer la detección temprana mediante métodos moleculares y mejorar la distribución de insumos para el diagnóstico.

Preocupación por casos de tuberculosis en una escuela de Balvanera

En este contexto, la comunidad educativa de la Escuela N°5 D.E. 2 “Bartolomé Mitre”, ubicada en Valentín Gómez al 3163, en el barrio porteño de Balvanera, permanece en alerta por la detección de casos de tuberculosis entre estudiantes.

Según integrantes de la comunidad educativa, el primer caso positivo habría sido registrado el 26 de junio. Desde entonces, alumnos, docentes y familiares reclaman información sobre la situación epidemiológica del establecimiento y las medidas adoptadas por las autoridades.

Entre los pedidos se encuentran la realización de controles, medidas de detección, información a las familias y precisiones sobre las condiciones de ventilación y prevención dentro del colegio.

“En el Ministerio de Salud porteño nos dijeron que hay casos en 90 escuelas porteñas”, aseguró Silvia, una mamá de la comunidad educativa. Además, reclamó la suspensión de las clases y expresó su preocupación por la presencia de un jardín maternal en el mismo edificio.

Por esta situación, las legisladoras porteñas Vanina Biasi y Amanda Martín, del Frente de Izquierda, presentaron un pedido de informes al Gobierno de la Ciudad. Solicitaron conocer la cantidad de casos confirmados en la institución, el estado de salud de las personas afectadas y cuándo fueron notificados los ministerios de Salud y Educación.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch. Afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire. Entre los síntomas más frecuentes aparecen la tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, cansancio y pérdida de peso.

La enfermedad es prevenible y curable cuando se diagnostica y trata de manera adecuada. La vacuna BCG forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica a los recién nacidos para prevenir las formas graves de tuberculosis durante la infancia.