Juegos Suramericanos 2026: repartirán 60.000 preservativos entre los atletas

Fueron adquiridos 33 desfibriladores externos automáticos y seis cardiodesfibriladores bifásicos para emergencias cardíacas. Se Incorporaron 60 tablas espinales, 60 collares cervicales y mochilas de primeros auxilios para las brigadas de recorrida.

Los Juegos tendrán un despliegue de 96 camillas kinesiológicas y 30 unidades adicionales para la atención médica y recuperación física de los deportistas. También se suma Personal capacitado y el legado sanitario provincial.

El esquema preventivo funcionará de manera simultánea en las tres ciudades sede e incluirá a 300 voluntarios capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP) y a 70 médicos voluntarios pertenecientes al Colegio Médico.

Mientras que se coordinará con los jefes de delegación la difusión de información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y controles antidoping.

Los funcionarios enfatizaron que los equipos e insumos médicos utilizados no se agotarán con el cierre de las actividades deportivas.

Todo el equipamiento adquirido se integrará de forma permanente a la red pública del sistema de salud provincial para reforzar la capacidad de respuesta ante urgencias en la región.