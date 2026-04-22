Alejandra García será la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía

image Alejandra García con Ricardo Gil Lavedra.

“El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años. Logramos un Colegio que se ordenó, se modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”, sostuvo García tras conocerse los resultados.

La Presidenta electa puso el foco en una idea que atravesó toda la campaña: el carácter colectivo de la abogacía. “El ejercicio de la profesión no es individual”, afirmó.

En el entorno de la lista ganadora se empezó a hablar de la consolidación de una nueva hegemonía: un espacio amplio que logró reunir a sectores diversos de la abogacía -muchas veces enfrentados en el plano político- bajo una misma estructura.

García, en declaraciones a la prensa evitó personalizar el logro y lo inscribió en un proceso más amplio al afirmar que "no es un mérito individual. Es el resultado de una forma de conducir que abrió espacios y trató como iguales. Y también es parte del camino que muchas mujeres construyeron antes”.