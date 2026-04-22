Alejandra García será la primera mujer en presidir el Colegio Público de la Abogacía

Con una alta participación en los comicios, la letrada graduada en la UBA obtuvo el 47% de los votos y sucederá en el cargo a Ricardo Gil Lavedra.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) será conducido por una mujer, por primera vez desde su creación, luego que Alejandra García se impusieran con el 47% de los votos.
Luego de su triunfo al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, la letrada sucederá a Ricardo Gil Lavedra tras dos jornadas de votación, en la sede de Av. Corrientes 1441, se registraron 16.554 sufragios, unos 3.000 más que el anterior.
“En momentos en los que la participación se retacea, los matriculados han venido masivamente a apoyar este camino”, destacó Gil Lavedra, quien interpretó la diferencia obtenida como una validación de un modelo de Colegio “serio, respetuoso, que defienda las incumbencias, los honorarios y la independencia judicial”.
Alejandra García, graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuanta con más de tres décadas de trayectoria profesional y actual coordinadora Legal y Técnica de la institución.
“El resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años. Logramos un Colegio que se ordenó, se modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”, sostuvo García tras conocerse los resultados.
La Presidenta electa puso el foco en una idea que atravesó toda la campaña: el carácter colectivo de la abogacía. “El ejercicio de la profesión no es individual”, afirmó.
En el entorno de la lista ganadora se empezó a hablar de la consolidación de una nueva hegemonía: un espacio amplio que logró reunir a sectores diversos de la abogacía -muchas veces enfrentados en el plano político- bajo una misma estructura.
García, en declaraciones a la prensa evitó personalizar el logro y lo inscribió en un proceso más amplio al afirmar que "no es un mérito individual. Es el resultado de una forma de conducir que abrió espacios y trató como iguales. Y también es parte del camino que muchas mujeres construyeron antes”.
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