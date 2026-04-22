Detuvieron a otro argentino acusado de racismo en Río de Janeiro

El repudiable hecho en Río de Janeiro

Todo ocurrió en la fila del supermercado Mundial, en Copacabana, cuando Haile se quejó por demoras en la caja con una trabajadora de aplicaciones que estaba retirando pedidos para delivery.

En este contexto, el platense mandó a callar un par de veces a Samara Rodrigues de Lima (23), como se llama la trabajadora que estaba buscando los pedidos. Ella le reclamó que no la callara, a lo que él contestó dos veces con la expresión "negra puta".

El lamentable episodio tuvo lugar el lunes y fue otro argentino quien denunció lo sucedido. Haile fue arrestado y, en una audiencia judicial que se llevó a cabo el martes, se le dictó prisión preventiva.

Haile reside en Brasil desde hace dos años, de acuerdo a su testimonio ante los policías. Al momento de la injuria racial contra la joven delivery, el hombre vestía una camiseta de fútbol de Brasil con el 10 en la espalda.

"Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina, pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará", explicó a O Globo el albañil Juan Esteban García, el argentino que expuso a Haile.

"Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto", añadió.

image El argentino detenido en Río de Janeiro.

En sus redes sociales, Haile sube videos y fotos de su vida en Río de Janeiro. En varias publicaciones se muestra trabajando como vendedor ambulante, con un changuito decorado con la camiseta de Boca Juniors.

"Copacabana te amo!! Gracias al 'Tabajaras' y toda su gente por el afecto y respeto que me brindan día a día!!.. Inigualable!! El Puma es carioca", escribió en un posteo de Facebook.