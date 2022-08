Bosques: un tren arroyó a un nene y agredieron al maquinista

El hecho ocurrió cerca de las 14 horas de este domingo en Avenida Bosques y Groussac, donde el niño corría distraído junto a sus amigos (aparentemente jugando al fútbol) al costado de las vías cuando no observó que se acercaba la unidad, la cual no llegó a frenar para evitar la desgracia.

"No pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, se escucha lamentarse al conductor en uno de los videos filmados por los pasajeros, que le recalcaban "no tener la culpa" de lo sucedido y repudiaron el accionar de los violentos del lugar con el chofer.

Por su parte, la empresa Trenes Argentinos informó en su cuenta oficial de Twitter que el ramal Bosques-Temperley de la línea Roca se encontraba prestando “servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela”, mientras que el de Bosques-Quilmes terminaba su recorrido en Berazategui, debido a una “colisión con persona”.