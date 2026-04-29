Elon Musk redobló sus advertencias sobre la inteligencia artificial en el juicio contra OpenAI: "Podría matarnos a todos"

El empresario volvió a alertar sobre los riesgos de la inteligencia artificial durante el proceso judicial que mantiene contra OpenAI, donde reclama hasta U$S 130 mil millones y acusa a la firma de haber traicionado su misión original.
En medio del juicio que impulsa contra OpenAI en California, Elon Musk volvió a lanzar una fuerte advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial y aseguró que, si no se desarrolla con controles adecuados, “podría matarnos a todos”.
Durante su declaración ante la Corte del Distrito Norte de California, el magnate sostuvo que el caso “va mucho más allá de una sola compañía” y planteó que el debate judicial puede tener impacto sobre el futuro de toda la industria tecnológica.
Musk, cofundador de OpenAI, acusa a la empresa y a sus directivos, Sam Altman y Greg Brockman, de haber abandonado la misión original sin fines de lucro con la que fue creada la organización. En la demanda reclama hasta U$S 130 mil millones, cambios estructurales y que la firma vuelva a operar bajo ese esquema.
En su exposición, volvió a comparar dos posibles escenarios para el futuro de la inteligencia artificial: uno distópico, como el de Terminator, y otro más optimista, inspirado en Star Trek. “No queremos un final como Terminator”, remarcó, al insistir en que la IA puede ser una herramienta extraordinaria, pero también representar un riesgo existencial.
“Me preocupa muchísimo la IA. Llevo mucho tiempo preocupado por la IA”, sostuvo además el empresario, que viene alertando desde hace años sobre la posibilidad de que estos sistemas superen capacidades humanas.
El juicio también profundizó la disputa entre dos de los nombres más influyentes del sector. Desde OpenAI rechazaron las acusaciones y sostienen que la demanda responde a intereses competitivos ligados a xAI, la empresa de inteligencia artificial creada por Musk tras dejar la organización en 2018.
Según la defensa de OpenAI, el multimillonario intentó en su momento tener mayor control sobre la compañía y, al no conseguirlo, se alejó del proyecto. Incluso argumentan que Musk había acompañado inicialmente la evolución hacia un modelo con fines de lucro.
La causa ya dejó además momentos de tensión dentro del tribunal. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers llegó a advertir a Musk por sus publicaciones en redes sociales sobre el caso y deslizó posibles restricciones si continuaba pronunciándose públicamente.
Más allá del enfrentamiento empresarial, el proceso se transformó en un caso testigo sobre quién controla el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo qué principios avanza y cómo debería regularse. Una eventual resolución favorable a Musk incluso podría alterar el futuro de OpenAI y repercutir en toda la industria.
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