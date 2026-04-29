Elon Musk redobló sus advertencias sobre la inteligencia artificial en el juicio contra OpenAI: "Podría matarnos a todos"

“Me preocupa muchísimo la IA. Llevo mucho tiempo preocupado por la IA”, sostuvo además el empresario, que viene alertando desde hace años sobre la posibilidad de que estos sistemas superen capacidades humanas.

El juicio también profundizó la disputa entre dos de los nombres más influyentes del sector. Desde OpenAI rechazaron las acusaciones y sostienen que la demanda responde a intereses competitivos ligados a xAI, la empresa de inteligencia artificial creada por Musk tras dejar la organización en 2018.

Según la defensa de OpenAI, el multimillonario intentó en su momento tener mayor control sobre la compañía y, al no conseguirlo, se alejó del proyecto. Incluso argumentan que Musk había acompañado inicialmente la evolución hacia un modelo con fines de lucro.

La causa ya dejó además momentos de tensión dentro del tribunal. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers llegó a advertir a Musk por sus publicaciones en redes sociales sobre el caso y deslizó posibles restricciones si continuaba pronunciándose públicamente.

Más allá del enfrentamiento empresarial, el proceso se transformó en un caso testigo sobre quién controla el desarrollo de la inteligencia artificial, bajo qué principios avanza y cómo debería regularse. Una eventual resolución favorable a Musk incluso podría alterar el futuro de OpenAI y repercutir en toda la industria.