Operativo internacional contra el abuso sexual de niños y adolescentes

A partir de ese trabajo, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó múltiples domicilios sospechosos en diferentes provincias argentinas. La mayor cantidad se registró en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, aunque también hubo objetivos en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Misiones, Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe y otras jurisdicciones. Luego, cada provincia avanzó con tareas investigativas y verificaciones correspondientes.

Trabajo coordinado y esfuerzo conjunto

El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la magnitud del operativo y el trabajo coordinado entre distintos países: “Estamos muy conformes con los resultados obtenidos. Este tipo de acciones requieren una coordinación compleja y un gran esfuerzo conjunto”.

Además, señaló que el objetivo es desarticular redes dedicadas al tráfico de imágenes de abuso sexual infantil, secuestrar equipos informáticos y determinar si los implicados también cometieron delitos de abuso contra menores.

Por su parte, Daniela Dupuy explicó que la próxima etapa consistirá en el análisis del material secuestrado durante los allanamientos. Según indicó, eso permitirá definir si las causas avanzarán a juicio o si podrían resolverse mediante procedimientos abreviados.

En tanto, la secretaria general del CIJ, Bárbara Moramarco, remarcó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar delitos de carácter transnacional y sostuvo que el trabajo conjunto entre países resulta clave para investigar este tipo de organizaciones.

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"Aliados por la infancia"

“Aliados por la Infancia” es una iniciativa internacional coordinada desde Argentina con el objetivo de combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La operación busca investigar y perseguir delitos relacionados con la producción, distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil mediante acciones simultáneas en distintos países.

La iniciativa nació del trabajo conjunto entre la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través del CIJ.

Gracias a ese acuerdo de cooperación, Argentina obtuvo acceso al sistema ICACCOPS, desarrollado por el National Criminal Justice Training Center, que permite identificar usuarios que comparten contenido ilegal en redes P2P. Paralelamente, también se incorporó la plataforma CPS, creada por la organización Child Rescue Coalition, destinada a detectar en tiempo real actividades vinculadas con explotación sexual infantil en internet.