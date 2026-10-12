Causa Maradona: tras los pedidos de prisión, siguen los alegatos de las querellas

Ferrari aclaró que no pedirá el arresto inmediato de los acusados, en caso de ser hallados culpables, al tiempo que requirió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y sentencias de cinco años contra el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni, por considerarlos responsables de un supuesto homicidio culposo.

La audiencia comenzará a las 10 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde se espera la presencia de las hijas y las exparejas del astro argentino.