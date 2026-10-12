Causa Maradona: tras los pedidos de prisión, siguen los alegatos de las querellas

Será el turno de Mario Baudry representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana Maradona. La Fiscalía solicitó 12 de años de cárcel para el médico Leopoldo Luque y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov.
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará este martes con los alegatos de los abogados de Jana y Dieguito Fernando, luego de que en la jornada anterior la Fiscalía solicitó penas de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov.
Fuentes del caso informaron que los letrados Mario Baudry, representante legal de Verónica Ojeda, y Félix Linfante, por Jana Maradona, darán a conocer sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.
Además, el miércoles 14 de octubre será el turno de Fernando Burlando (Dalma y Gianinna Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Maradona), al tiempo que el martes 20, el miércoles 21 y jueves 22 alegarán las defensas de los acusados.
El jueves 8, los fiscales adjuntos generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pidieron una pena de 12 años de cárcel contra Luque; diez para la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; y una condena de ocho años de prisión para Cosachov por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Ferrari aclaró que no pedirá el arresto inmediato de los acusados, en caso de ser hallados culpables, al tiempo que requirió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y sentencias de cinco años contra el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni, por considerarlos responsables de un supuesto homicidio culposo.
La audiencia comenzará a las 10 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde se espera la presencia de las hijas y las exparejas del astro argentino.
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