Juicio por la muerte de Maradona: pidieron 12 años de prisión para Leopoldo Luque

Ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, del tribunal penal de San Isidro, el fiscal Ferrari también explicó que el Ministerio Público no solicitará la detención inmediata de los imputados, debido a que, una eventual sentencia condenatoria, todavía no quedaría firme y en que, según consideró, no existe actualmente riesgo de fuga.

Gianinna Maradona y Leopoldo Luque.

De todos modos, la fiscalía consideró necesario reforzar las medidas para garantizar que los acusados permanezcan a disposición de la Justicia. “Nos parece obligatorio que los imputados entreguen sus pasaportes y que se comunique esta medida a todos los organismos correspondientes, en particular a los países limítrofes”, sostuvo Ferrari.

Para los otros tres acusados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, los fiscales solicitaron penas de entre cuatro y cinco años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer sus profesiones. La fiscalía los consideró autores del delito de homicidio culposo.

En cambio, Ferrari e Iribarren no formularon acusación contra el médico clínico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado que llegó a juicio. “La fiscalía no presentará cargos contra el doctor Di Spagna. Las razones son sobradas. No es antojadiza la decisión. Existen razones de hecho y derecho. No tuvo responsabilidad penal. No tuvo ni potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”, afirmó Ferrari.

Con los pedidos de penas ya formulados para varios de los acusados, el juicio ingresó a las 15:00 en un cuarto intermedio de una hora. La audiencia se retomará luego de la pausa, mientras continúa el proceso por la muerte de Maradona.