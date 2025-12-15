Día del Camionero: historia, desafíos y el impulso a la inclusión en el transporte

Por qué se conmemora el 15 de diciembre

La conmemoración tiene su origen en la historia gremial del sector. El 17 de marzo de 1945 se fundó en la Ciudad de Buenos Aires el primer sindicato de camioneros, y en septiembre de 1964 se conformó la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Finalmente, el 15 de diciembre de 1967 se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo, que unificó criterios y estableció derechos y obligaciones para la actividad, motivo por el cual esa fecha quedó instituida como el Día del Camionero.

Pese a su importancia estratégica, el trabajo del camionero enfrenta numerosos desafíos: extensas jornadas laborales, condiciones dispares de las rutas, inseguridad vial y el aumento de los costos operativos. A estas dificultades se suma el desgaste físico y mental propio de una tarea que exige responsabilidad constante y compromiso diario.

Un paso hacia un transporte más diverso y profesional

En este contexto de transformación del sector, comienzan a tomar fuerza iniciativas orientadas a ampliar la base de trabajadores y promover la inclusión. Una de ellas es "Conductoras", el programa de formación profesional impulsado por Scania Argentina desde 2019 para facilitar el acceso de mujeres a la industria del transporte de cargas, donde actualmente menos del 1% de las licencias profesionales están en manos femeninas.

Scania Conductoras Scania impulsa “Conductoras”, el programa que promueve la inserción laboral en el transporte de cargas

La propuesta ofrece capacitación íntegramente becada en la Fundación Profesional para el Transporte (FPT-FADEEAC) y en el Centro de Capacitación de Scania, y ya permitió la formación de 72 mujeres en todo el país. El pasado lunes 8 de diciembre, la empresa presentó a las 12 nuevas egresadas provenientes de siete provincias, reafirmando el carácter federal del programa y el compromiso del sector con una industria del transporte más diversa, profesional y equitativa.

En este marco, el Día del Camionero no solo invita a reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen el movimiento de la economía nacional, sino también a reflexionar sobre los desafíos y transformaciones que atraviesa la actividad. Iniciativas como CONDUCTORAS muestran que el futuro del transporte de cargas también pasa por la formación, la inclusión y la ampliación de oportunidades, con el objetivo de construir un sector más profesional, diverso y sustentable, capaz de responder a las necesidades del país y de las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras.