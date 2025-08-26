En qué tipo de trabajos hay hombres y mujeres más infieles

Entre los hombres, aquellos con posiciones de alto prestigio en tierras estadounidenses, como directores, médicos o cirujanos, registran la tasa más alta de infidelidad.

Un 18 % de ellos reconoció haber engañado a su pareja, frente al 7 % de quienes tienen ocupaciones de prestigio superior-medio y 13 % de aquellos en puestos de menor prestigio.

Las mujeres más infieles

En cambio, entre las mujeres la tendencia se invierte: quienes tienen trabajos de menor prestigio tienen más probabilidades de engañar a sus parejas (21 %), mientras que en aquellas con empleos mejor valorados las probabilidades es de un 9 %.

image

Cómo incide la validación de la masculinidad

Estudios citados en la publicación sugieren que los hombres en posiciones dominantes o de prestigio resultan más atractivos para relaciones a largo plazo, lo que incrementa sus oportunidades de infidelidad.

Paralelamente, aquellos que no cumplen en sus trabajos con las expectativas asociadas a su identidad masculina buscarían validación fuera de su relación.

Una investigación mostró que los financieramente dependientes de sus parejas son cinco veces más propensos a engañarlas que aquellos con ingresos comparables con los de la mujer.

La relación de desempleo e infidelidad

Los hombres desempleados muestran una mayor tasa de infidelidad (20 %) que quienes trabajan tiempo completo o parcial (11 %). Entre las mujeres, la diferencia es mínima: 16 % frente a 15 %.

Otro de los factores que influye en la posibilidad de ser infiel es la religiosidad, ya que quienes asisten regularmente a servicios religiosos son menos propensos a la infidelidad (8 %) en comparación con quienes no lo hacen (18 %).