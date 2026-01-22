La Plata: se tiró a un arroyo para intentar huir de la policía

El arresto ocurrió el miércoles por la tarde luego de que allanaran una vivienda de Villa Elvira. El sospechoso fue identificado e intentó escapar tirándose a un arroyo cercano, pero lo terminaron capturando luego de una pequeña persecución.

ssstwitter.com_1769084196468 El video del robo a mano armada del kiosko de La Plata el pasado viernes.

El análisis de las grabaciones, llevado a cabo por Gabinete Técnico Operativo (GTO), permitió reconocer al delincuente, conocido como “Pipo”, quien fue descubierto por utilizar una pulsera de silicona durante el asalto y mantenerla en la mano los días posteriores.

En los videos quedó registrado el momento en que el hombre amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó el dinero de la caja. En el allanamiento las autoridades no lograron encontrar el arma utilizada.

El delincuente, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.