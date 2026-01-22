La Plata: se tiró a un arroyo para intentar huir de la policía

El delincuente de 24 años había robado un kiosko el pasado viernes a mano armada, y a través de las cámaras, la Policía logró identificarlo.
Un joven de 24 años, que estaba siendo buscado desde el pasado viernes por haber protagonizado un violento robo con un arma de fuego, fue capturado por la Policía en La Plata.
El arresto ocurrió el miércoles por la tarde luego de que allanaran una vivienda de Villa Elvira. El sospechoso fue identificado e intentó escapar tirándose a un arroyo cercano, pero lo terminaron capturando luego de una pequeña persecución.
El análisis de las grabaciones, llevado a cabo por Gabinete Técnico Operativo (GTO), permitió reconocer al delincuente, conocido como “Pipo”, quien fue descubierto por utilizar una pulsera de silicona durante el asalto y mantenerla en la mano los días posteriores.
En los videos quedó registrado el momento en que el hombre amenazó a la empleada a punta de pistola y se llevó el dinero de la caja. En el allanamiento las autoridades no lograron encontrar el arma utilizada.
El delincuente, que posee antecedentes penales, fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7 de La Plata.