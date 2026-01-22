Detuvieron a un hombre que caminaba armado y amenazaba a los vecinos en Palermo

el-arma-que-secuestraron-los-policias-en-el-barrio-de-palermo-foto-policia-de-la-ciudad-5AEZGPWU5VDXZKAXRGJ4CRD7QU El arma del sospechoso estaba en el asiento del acompañante de su Ford EcoSport.

La Policía de la Ciudad de la Comisaría Vecinal 14 B arribó al lugar junto con una Unidad de Salud Mental y detuvieron al sospechoso que se encontraba dentro de su camioneta Ford EcoSport. El arma la tenía en el asiento del acompañante.

Este episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad sobre el hombre que caminaba con un revólver calibre 38 en su mano. El detenido no tiene antecedentes, pero confirman que se encontraba en un estado de intoxicación por sustancias.