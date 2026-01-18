La Plata: una joven de 18 años atropelló a su novio tras una discusión y casi lo mata

El hecho se registró durante la mañana del sábado en la intersección de las calles 520 y 207, cuando un llamado al 911 alertó sobre un presunto accidente de tránsito. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 7ª de Abasto encontraron a un joven de 25 años herido y tendido en la vía pública, junto a una bicicleta rodado 29.

La víctima fue identificada como Mario Daniel Medina, mientras que la conductora del vehículo involucrado, un Ford Focus, fue reconocida como Nahiara Aylin Rabbia, de 18 años. Según las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, basadas en testimonios de vecinos y en el relato del propio joven, minutos antes del atropello ambos habían protagonizado una fuerte discusión de pareja.

La reconstrucción

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, tras el altercado la joven subió a su automóvil y, en una maniobra deliberada, embistió a Medina, quien circulaba en bicicleta. El impacto fue violento y lanzó al joven contra el asfalto, provocándole múltiples traumatismos.

auto2

Vecinos de la zona asistieron a la víctima hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Romero. Allí, los médicos constataron que presentaba un desplazamiento de cadera y diversas lesiones, aunque confirmaron que su vida no corre peligro. El joven permanece internado y bajo observación, a la espera de una posible intervención quirúrgica para estabilizar la lesión principal.

Fue secuestrado el vehículo de la joven

En el lugar del hecho, la Policía secuestró tanto el automóvil utilizado en el ataque como la bicicleta de la víctima, mientras que la conductora fue esposada y trasladada a la dependencia policial. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien imputó a la joven por el delito de tentativa de homicidio.

La investigación continúa con la realización de peritajes y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar con precisión la mecánica del episodio.

bicicleta

Fuentes del caso indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género entre la pareja, aunque testigos señalaron que la relación era conflictiva.

Mientras la joven permanece detenida a la espera de ser indagada, la familia de Medina reclamó justicia y el total esclarecimiento de lo ocurrido.