Choque múltiple en Palermo: un colectivo perdió el control y dejó siete heridos

Según informaron fuentes del SAME, el accidente se originó cuando el conductor del colectivo sufrió una lipotimia y perdió el control del vehículo, impactando primero contra un auto blanco. A raíz de la fuerza del choque, ese vehículo colisionó luego contra un taxi, dos autos que se encontraban estacionados y una moto.

El Dr. Alberto Crescenti coordina un operativo sanitario en Av. Córdoba, entre Fitz Roy y Humboldt, tras una colisión en cadena que involucró a un colectivo de la Línea 168 y 4 autos.

— Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) January 22, 2026

Entre los heridos se encuentran el chofer del colectivo y el del taxi, quienes fueron trasladados al Hospital Rivadavia y al Hospital Tornú, respectivamente. En el lugar trabajaron 11 ambulancias del SAME, personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Como consecuencia del operativo de emergencia y las tareas de asistencia, dos carriles de la avenida Córdoba permanecieron interrumpidos al tránsito.