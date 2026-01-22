Sociedad |

Choque múltiple en Palermo: un colectivo perdió el control y dejó siete heridos

Un colectivo de la línea 168 chocó contra cuatro autos y una moto en Palermo tras una lipotomia del chofer que dejó siete heridos.

Un choque múltiple se produjo este jueves en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo, y dejó al menos siete personas heridas. El siniestro involucró a un colectivo de la línea 168, un taxi, tres autos particulares y una moto.

Según informaron fuentes del SAME, el accidente se originó cuando el conductor del colectivo sufrió una lipotimia y perdió el control del vehículo, impactando primero contra un auto blanco. A raíz de la fuerza del choque, ese vehículo colisionó luego contra un taxi, dos autos que se encontraban estacionados y una moto.

Entre los heridos se encuentran el chofer del colectivo y el del taxi, quienes fueron trasladados al Hospital Rivadavia y al Hospital Tornú, respectivamente. En el lugar trabajaron 11 ambulancias del SAME, personal de Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Como consecuencia del operativo de emergencia y las tareas de asistencia, dos carriles de la avenida Córdoba permanecieron interrumpidos al tránsito.

