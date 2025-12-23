Inseguridad en Lanús: una joven fue baleada en la cabeza mientras paseaba a su perro

El hecho ocurrió mientras la mujer caminaba con su papá y su perro por el barrio, una escena cotidiana que terminó de la peor manera cuando dos delincuentes armados los sorprendieron desde una moto. Según se observa en las cámaras de seguridad, los agresores bajaron directamente a robar y, pese a que no hubo resistencia, uno de ellos disparó contra la cabeza de la chica.

La bala no impactó de lleno, según confirmaron fuentes médicas, solo rozó el cuero cabelludo. Aun así el disparo provocó una herida que obligó a una atención urgente. Su padre, un hombre de 63 años, la trasladó de inmediato al Hospital Narciso López, donde se le realizaron estudios y quedó fuera de peligro.

Tras el ataque a la joven, los mismos delincuentes avanzaron contra un delivery que circulaba en bicicleta y había presenciado el hecho. También efectuaron disparos, aunque en este caso no hubo heridos, el trabajador logró escapar y no requirió asistencia médica.

El caso quedó es investigado por la Justicia con apoyo de las fuerzas de seguridad bonaerenses. Por el momento no se informó sobre detenidos ni sobre la identidad de los agresores.