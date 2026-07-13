Los veteranos de Malvinas y las semis con Inglaterra: "El deporte no es una guerra"

A través de un comunicado, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” pidió separar la pasión futbolística del legítimo reclamo de soberanía nacional.
En la previa de que la Selección Argentina dispute la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, los excombatientes de la Guerra de Malvinas se expresaron para bajarle el tenor bélico que da en algunos sectores a una cuestión meramente deportiva.
Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública y a los hinchas.
La consigna principal del texto fue tajante: "El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”.
Los excombatientes reconocieron el enorme fervor popular que genera ver al conjunto dirigido por Lionel Scaloni entre los cuatro mejores equipos del planeta, tras dejar en el camino a Suiza.
Sin embargo, consideraron indispensable trazar una frontera clara entre el folclore del fútbol y el reclamo territorial por las Islas Malvinas.
Ante las instancias finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sitúan a nuestra Selección Nacional en una semifinal de alto impacto histórico frente a Inglaterra, junto a los cruces de Francia y España en el cuadro europeo— naciones con un profundo lazo en la historia, la diplomacia y el reclamo de soberanía de nuestro archipiélago—, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas emite el presente comunicado a la opinión pública, a los medios de comunicación y al pueblo argentino.
El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional.
Desde esta Federación queremos manifestar:
La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica.
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