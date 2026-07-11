Rosario: fue inaugurada la puesta en valor del mural de Messi

Con sus 69 metros de altura y emplazado a pocos metros del Monumento Nacional a la Bandera, el mural se consolidó desde su inauguración como un punto de encuentro para rosarinos y turistas, convirtiéndose en un ícono del paisaje de la ciudad.

Durante el acto inaugural, el intendente destacó el valor que adquirió el mural para la ciudad desde su inauguración: "Quiero agradecer especialmente a las empresas que acompañaron, siempre tenemos buenos socios para hacer posibles estos proyectos". Seguidamente, y al recordar cómo surgió la iniciativa, expresó: "Era un momento muy duro para la ciudad. Veníamos de la pandemia y sentimos que no había mejor talismán que Leo. Se pintó el mural, empezó a aparecer una imagen distinta de Rosario y, desde entonces, se encadenaron muchas cosas buenas. En el fútbol, por supuesto, y también para la ciudad."

"Había que actualizarlo, no solo por el paso del tiempo sino porque el personaje principal había cambiado. Hicieron un trabajo extraordinario. Desde el Monumento se puede ver ese 'Gracias' enorme que aparece en la parte posterior del mural. Ojalá Leo esté cada vez más presente en el paisaje de Rosario”, concluyó Pablo Javkin .

Por su parte, Lichi Urteaga agradeció el acompañamiento institucional y recordó los comienzos de un proyecto que nació años antes de la realización del mural. "Quiero agradecer a toda la Municipalidad, a la Secretaría de Cultura y a quienes hicieron posible este trabajo. Pero, sobre todo, quiero agradecer a los chicos y las chicas de La Bajada, en el barrio de Leo. La historia de esta aventura empezó con ellos, allá por 2017, y muchas de esas ideas terminaron materializándose acá".

En tanto, Marlene Zuriaga señaló que: "Este proyecto empezó en 2017 y volvió a tomar forma en 2021. En plena pandemia, cuando había incertidumbre y muchas noticias difíciles, decidimos transformar una pared gris en una pared llena de color”. "Cada mural -agregó- implica superar desafíos, resolver cuestiones logísticas y trabajar en equipo. Cuando logramos compartirlo con la gente y que quien pase por acá encuentre un motivo para celebrar, sentimos que esa también es una copa ganada"

Betina Rian, a su vez, explicó que la puesta en valor buscó recuperar la fuerza visual de la obra y reafirmar el significado que Messi tiene para la ciudad. "Queríamos recuperar la identidad, la luminosidad y potenciar el color para que la imagen estuviera a la altura de lo que representa Messi. Lio representa la perseverancia, el compromiso, los sueños y la capacidad de superarse una y otra vez. Esos valores también están presentes en el arte y en cada proyecto que emprendemos."